Canal líder nos EUA destaca Madeira por cobrar taxas nos trilhos turísticos

A Fox News, o canal de notícias por cabo mais visto nos Estados Unidos, publicou uma reportagem sobre a decisão da Madeira de cobrar taxas de acesso a alguns dos seus trilhos pedestres mais procurados.

No artigo, a Região é apelidada de "Havai da Europa", sendo descrita como um destino conhecido pelas suas falésias vulcânicas, cascatas e percursos pedestres panorâmicos. No entanto, salienta o canal norte-americano, quem quiser explorar alguns dos trilhos mais populares terá agora de pagar uma taxa.

A reportagem, que já conta com mais de 1.400 comentários, refere que a medida surge num contexto de crescente contestação por parte de residentes, preocupados com a sobrelotação e os potenciais impactos ambientais. Citada pelo artigo, a influenciadora de viagens e escritora norte-americana JQ Louise considera compreender a motivação por detrás da decisão.

"Quando estes destinos ficam sobrelotados, os custos aumentam para os residentes e isso acaba por dificultar a vida", afirmou, ainda assim, questionando a eficácia da medida. "A verdadeira questão é saber se uma taxa é eficaz para gerir multidões ou se será apenas um imposto turístico que, por vezes, pode fazer mais mal do que bem".

A mesma influenciadora recorda que visitou a Madeira em 2019, altura em que descreve a ilha como uma "jóia escondida". "Há cinco anos, a Madeira era completamente desconhecida. Agora está em todas as listas das ilhas imperdíveis da Europa", afirmou, atribuindo parte da crescente procura ao chamado "efeito Instagram" e, mais recentemente, ao "efeito TikTok".

A reportagem dá ainda conta de opiniões partilhadas nas redes sociais sobre a Região. Um utilizador do Facebook refere que as multidões, a falta de estacionamento e o encerramento de atrações sem aviso prévio prejudicaram a sua experiência na ilha. Outros comentários citados mencionam o aumento do preço das casas, maior pressão sobre os recursos e um sentimento de crescente comercialização, com receios de que a beleza natural e o modo de vida local possam estar em risco.

Por outro lado, há também críticas à burocratização do acesso aos trilhos, com a Fox News a destacar o comentário de um utilizador a lamentar a transformação das "maravilhosas trilhas da montanha" num processo mais complexo para os visitantes.

Não obstante, a Fox News sublinha que a imposição de taxas para conter o número de turistas não é uma prática inédita. Como exemplo, refere que, a partir de 2 de Fevereiro, também os turistas passaram a pagar para permanecer junto à Fontana di Trevi, em Roma.