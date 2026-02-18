Dois interessados na 2.ª fase da Unidade Local de Saúde do Porto Santo

São duas as entidades que concorrem à empreitada de contrução da 2.ª fase da Unidade Local de Saúde do Porto Santo, conforme deu nota, em comunicado, a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas.

Ambas as propostas estão abaixo do preço base fixado nos 30 milhões de euros. Os valores são de 28.997.000,04 euros e 29.373.499,98 euros, sendo que o jurí do concurso avança, agora, com a análise dessas duas opções. Além dessas, houve outras três propostas que ultrapassavam o preço base.

"Segundo as regras do concurso, a adjudicação será realizada com base no critério da proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade do preço mais baixo", recorda o promotor da empreitada, que tem um prazo de execução previsto de 720 dias.

Pedro Rodrigues vê neste avançar do procedimento mais um passo para que o Porto Santo possa beneficiar de "uma unidade moderna, capaz de responder com eficácia às necessidades da população, reforçando a autonomia assistencial e dignificando os cuidados prestados aos porto-santenses.

Com 5.250 metros quadrados de área de implantação e desenvolvida num único piso, a futura Unidade Local de Saúde encontra-se situada entre o centro da cidade e o aeroporto, facilitando acessos e eventuais evacuações médicas. O projecto inclui serviço de urgência com sala zero, internamento em pediatria, cuidados paliativos e saúde mental, consultas externas, medicina física e reabilitação, hemodiálise, imagiologia, áreas técnicas especializadas, zona de isolamento para resposta a situações pandémicas e uma Unidade de Cuidados Continuados.

A empreitada conta com dinheiro provenientes do Madeira 2030, do Portugal 2030 e da União Europeia, integrando a estratégia de modernização das infraestruturas públicas promovida pelo Governo Regional.