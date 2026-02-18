Madeira recebe investigadores e intérpretes em intercâmbio de cordofones

Amanhã, dia 19 de Fevereiro, o Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode, acolhe duas figuras internacionais de referência da investigação e da prática contemporânea dos cordofones, Giovanni Albini e Thomas Petrucci, provenientes de Itália, para a 'Masterclasse em música contemporânea para branguinha' e a comunicação 'Dynamic Affordances in Necked Lutes: Hybrid Performance Practices', dedicadas respectivamente à música contemporânea para braguinha e à investigação performativa em instrumentos da família do alaúde.

A estadia inclui ainda a gravação de uma obra italiana na viola d’arame madeirense, contribuindo para a valorização contemporânea do instrumento.

O programa culmina com dois momentos públicos: um recital de ukulele por Giovanni Albini, a 19 de Fevereiro, e um concerto de música de câmara, a 21 de Fevereiro, no Hotel Quinta Funchal Gardens, que reúne Pedro Gonçalves, Victor Teixeira, Giovanni Albini, Thomas Petrucci e Jorge Vidal, reforçando a dimensão colaborativa e internacional do projecto.

A visita integra um programa especial organizado pelo Grupo Informal de Jovens Son’art, no âmbito do projecto 'Abertura de Horizontes: Dos Cordofones Madeirenses para a Europa', integrado no Programa de Inovação e Transformação Social da Direcção Regional da Juventude, que articula formação avançada, investigação artística, criação e performance, afirmando o Funchal como espaço privilegiado de intercâmbio internacional entre tradição e práticas contemporâneas.

Entre os membros mais activos deste grupo destacam-se Victor Teixeira, antigo aluno do Conservatório – Escola das Artes da Madeira e actualmente estudante em Alessandria, e Pedro Gonçalves, professor no Conservatório, cuja actuação tem sido determinante na dinamização de projectos que promovem o diálogo entre formação, investigação e criação artística.

Este encontro insere-se no "fortalecimento" das relações entre a Madeira e a cidade de Alessandria, sede do Conservatorio 'Antonio Vivaldi', uma das instituições europeias mais activas na investigação artística dedicada aos instrumentos de cordas dedilhadas.

Este intercâmbio artístico e académico assenta na projecção internacional do Conservatório de Alessandria, instituição que desde 2023 acolhe a primeira Licenciatura em Música Tradicional com especialização em ukulele a nível mundial, organiza a Ukulele International Conference e desenvolve um programa doutoral com 24 doutorandos financiados.