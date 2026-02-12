Calheta associa-se ao Dia Internacional da Síndrome de Angelman

O Município da Calheta junta-se este ano à Associação de Síndrome de Angelman de Portugal (ANGEL), iluminando de azul os Paços do Concelho, em apoio ao Dia Internacional da Síndrome de Angelman (DISA), celebrado a 15 de Fevereiro.

Mais de uma dúzia de municípios portugueses participam na iniciativa, que visa sensibilizar a comunidade para esta condição genética rara. A campanha deste ano, intitulada 'O sorriso é genético', destaca que, tal como o sorriso marcante de muitas pessoas com Síndrome de Angelman, a esperança proporcionada pela investigação científica tem um impacto colectivo e duradouro.

Sobre a Síndrome de Angelman

A Síndrome de Angelman (SA) é uma condição genética rara causada pela ausência ou imperfeição do cromossoma 15 materno, afetando aproximadamente um em 20.000 nascimentos. Em Portugal, foram identificados 98 casos, embora se estime que o número real possa chegar a 500.

As pessoas com SA apresentam atraso no desenvolvimento, deficiência intelectual grave, ausência de fala, dificuldades motoras, distúrbios do sono e crises convulsivas, entre outras características. Apesar de terem uma esperança de vida normal, dependem integralmente de cuidadores e de acompanhamento especializado ao longo da vida.

Sobre a ANGEL Portugal

A ANGEL – Associação de Síndrome de Angelman Portugal é uma organização sem fins lucrativos criada em 2012 por um grupo de pais com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida às pessoas com SA. A associação promove programas e iniciativas de apoio às famílias, sensibilização pública, formação e informação, bem como o incentivo à investigação científica sobre a Síndrome de Angelman.