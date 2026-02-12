'A Escolha é Tua!' assinala o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência

A Escola Básica com Pré-Escolar de Santo António e Curral das Freiras recebeu esta quarta-feira, 11 de Fevereiro, a talk 'A Escolha é Tua'”, uma iniciativa promovida pela Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, através da Direcção Regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais, dirigida aos alunos do 9.º ano, no âmbito do Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência.

A sessão decorreu pelas 10 horas, na sala de sessões da escola, e teve início com a recepção do presidente do Conselho Executivo da instituição de ensino, o professor Vítor Gomes. Seguiu-se uma intervenção da directora de Serviços de Igualdade e Cidadania, Mariana Aragão, que explicou o significado da data comemorativa e a importância da iniciativa.

A tertúlia foi moderada pelo técnico superior da Direcção de Serviços de Igualdade e Cidadania, Aldónio Gonçalves, e contou com a participação de Carla Melim, professora de Matemática; Carolina Manica, CEO da Madeira Quality Care; Filipa Dantas, responsável técnica de Microbiologia do LQA; e Lara Pinto, licenciada em Farmácia.

Segundo a organização, as convidadas partilharam as suas experiências profissionais, explicando a opção por áreas científicas "onde, tradicionalmente, a presença masculina é mais expressiva", bem como "as exigências da conciliação entre a vida familiar e cargos de elevada responsabilidade, numa reflexão franca sobre o papel da mulher no mercado de trabalho actual".

Durante a sessão, foi também discutido o impacto crescente da Inteligência Artificial no desempenho profissional, sendo salientada a relevância das competências humanas e emocionais num contexto de rápida transformação tecnológica. As oradoras alertaram ainda para o aumento de jovens com dificuldades ao nível da saúde mental e da gestão emocional, reforçando a necessidade de acompanhamento e apoio nesta fase determinante do seu percurso de vida.

A iniciativa 'A Escolha é Tua!' teve como objectivo promover a reflexão dos estudantes sobre as suas opções académicas e profissionais, incentivando escolhas informadas e livres de estereótipos.