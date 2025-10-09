Orçamento de Estado prevê mais 14,5 milhões de euros para a Madeira em 2026

A proposta de Orçamento de Estado para 2026, que o ministro das Finanças entregou esta manhã na Assembleia da República, prevê transferências de 294,3 milhões de euros para a Região Autónoma da Madeira, o que representa mais 14,5 milhões de euros (+5,2%) face ao corrente ano.

De acordo com o relatório da proposta e também no capítulo na Lei das Finanças Regionais, a Região Autónoma dos Açores vai receber 341,1 milhões de euros, mais 21,9 milhões de euros (+6,8%) do que no ano de 2025.

Estes valores globais incluem transferências extraordinárias atribuídas apenas no próximo ano às duas regiões autónomas: 79,9 milhões de euros para a Madeira acomodar os impactos e efeitos da lei das finanças regionais; e 150 milhões de euros para os Açores suprirem necessidades adicionais e pontuais de financiamento do PRR da Região Autónoma dos Açores.

No global, as duas regiões autónomas vão receber 635,4 milhões de euros em 2026, mais 36,4 milhões de euros (+6,1%) do que no actual ano.