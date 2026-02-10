Quatro professores da Francisco Franco acompanharam trabalho de docentes em Itália

Os professores Olavo Teixeira e Maria Felicidade Câmara (História), Ricardo Félix (Inglês) e Maria Conceição Gonçalves (História da Arte), da Escola Secundária de Francisco Franco, participaram numa experiência de Job Shadowing, no Liceo Enrico Medi, em Battipaglia, Itália, entre os dias 2 e 6 de Fevereiro.

Os docentes acompanharam o trabalho lectivo de colegas italianos, observando práticas pedagógicas, metodologias de ensino e dinâmicas de sala de aula, "num exercício efectivo de aprendizagem colaborativa". "O programa integrou ainda uma reunião dedicada à Inteligência Artificial, promovendo a reflexão sobre o seu impacto na educação, os desafios éticos e pedagógicos que coloca e o seu potencial enquanto ferramenta ao serviço do ensino e da aprendizagem", aponta nota enviada à imprensa.

"A Escola Secundária de Francisco Franco deixa um sentido agradecimento ao Liceo Enrico Medi pela forma calorosa e profissional como acolheu os seus docentes, pela generosa partilha de experiências e pelo espírito de cooperação que marcou toda esta mobilidade", afirma o estabelecimento de ensino.