Rede-T promove IX Free Premium Day com apoio da Ilhopan

A Rede-T realizará, esta quarta-feira, 10 de Fevereiro, a nona edição do 'Free Premium Day Powered by Ilhopan', uma iniciativa que visa aumentar o acesso gratuito à sua plataforma dedicada ao sector Horeca.

Durante todo o dia 10, todos os novos utilizadores que se registarem na plataforma terão direito a um acesso premium gratuito válido por um ano. Além disso, as empresas que fizerem o seu registo nesta data beneficiarão de inserção gratuita no directório de empresas, sem qualquer custo associado.

A acção é patrocinada pela Ilhopan, empresa especializada em panificação e pastelaria, com destaque para produtos ultracongelados. Esta especialização tem permitido à empresa conquistar quota de mercado e expandir a sua presença geográfica, fornecendo clientes em todo o território nacional e em Inglaterra.

A Rede-T manifestou publicamente o seu agradecimento ao apoio e patrocínio prestado pela Ilhopan, na pessoa de Ricardo Adão, gestor da empresa.

De referir que a plataforma Rede-T conta já com cerca de 18.000 profissionais do canal Horeca registados, tendo disponibilizado quase 25.000 ofertas de trabalho e perto de 1.500 documentos para download. Os utilizadores têm ainda acesso a mais de 2.000 currículos de profissionais do sector e a um diretório com muitas das marcas mais conhecidas do mercado.