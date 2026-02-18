Kiss Kiss Bang Bang actuam nas Vespas no encerramento do Carnaval

A dupla de DJs Kiss Kiss Bang Bang regressa à Discoteca Vespas, na Madeira, para actuar na noite de 21 de Fevereiro, no âmbito das celebrações do Enterro do Osso, que assinala o encerramento do Carnaval.

Em nota emitida, a organização revela que a actuação está marcada para a noite de sábado e deverá prolongar-se até de madrugada. A dupla é conhecida por apresentar um repertório que combina êxitos actuais, temas clássicos e música electrónica, adaptando os alinhamentos ao público presente.

"Conhecidos pela sua energia contagiante e forte ligação ao público, os DJs prometem um espectáculo memorável que deverá encher a pista de dança até de madrugada", destaca a Discoteca Vespas.

Formado em 2013, o projecto Kiss Kiss Bang Bang tem presença regular em eventos académicos e festivais em Portugal. Ao longo do seu percurso, actuou em iniciativas como a Queima das Fitas do Porto, o Rock in Rio Lisboa, o Festival das Cores Happy Holi, a Semana Académica de Lisboa, o Ocean Spirit e a Semana do Mar, nos Açores. Em 2018, integrou o cartaz de abertura do MEO Sudoeste.

A nível internacional, a dupla apresentou-se também em cidades como Madrid, em El Escorial, e Santiago. No circuito de clubes, soma actuações em espaços como o Urban Beach, o MAIN e o Kremlin, em Lisboa, a Kasa da Praia, no Porto, o NB Club, em Coimbra, o LICK, em Vilamoura, e a própria Discoteca Vespas, na Madeira.

O mais recente single do projecto, intitulado 'Get Ready for Tonight', tem registado milhares de reproduções em plataformas digitais e rádios nacionais.