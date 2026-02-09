'A Revolta dos Curraleiros' será tema de conversa na Galeria Anjos Teixeira

'A Revolta dos Curraleiros' de 1924, também designada como 'a revolta do povo do Curral das Freiras', será tema de conversa com a participação do padre João Gonçalves, no dia 19 de Fevereiro, às 19 horas, na Galeria Anjos Teixeira, na Rua João de Deus, no Funchal.



"Com este evento, na próxima semana inicia-se um ciclo de iniciativas que fazem parte de um programa alusivo às comemorações dos 50 Anos da Autonomia da Região Autónoma da Madeira", indica nota à imprensa.



Diz ainda que "a conversa com o padre João Gonçalves abordará uma importante revolta popular ainda pouco conhecida na nossa Região".



E concluiu: "Na Galeria Anjos Teixeira, através deste tipo de iniciativa que acontecerá todos os meses ao longo deste ano de 2026, pretende-se dar expressão pública à história e as estórias que moldaram um povo, a sua identidade, as suas características e capacitações na insularidade distante".