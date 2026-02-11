Governo ainda não sabe quando avançará o Teleférico do Curral das Freiras

Questionado, esta manhã, sobre em que ponto se encontra o projecto do teleférico do Curral das Freiras, o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, referiu que os licenciamentos públicos estão resolvidos, mas não se sabe quando avançará a construção.

"O licenciamento decorre na Câmara Municipal de Câmara de Lobos, mas do que nós temos conhecimento e daquilo que depende da coordenação em termos de licenciamentos com o Governo Regional, o processo estava a andar francamente bem", afiançou.

Relativamente em que ponto se encontra o projecto e a localização exacta do teleférico, o governante refere que caberá ao promotor do projecto responder a essa questão: "Eu penso que só quem poderá responder a essa questão é o promotor do projecto porque não está na competência do Governo qualquer aspecto, neste momento, por decidir. O melhor talvez perguntar [ao promotor] porque é uma decisão que a ele só diz respeito neste momento", disse.