André Santos em concerto com Salvador Sobral, Elisa e Juliana Anjo

O aCORDE 2026 – Festival Internacional de Cordofones Tradicionais encerra hoje com um concerto especial que promete marcar o público pela sua intensidade artística e pela celebração da música em toda a sua diversidade. André Santos sobe ao palco acompanhado por Salvador Sobral, Elisa Silva e Juliana Anjo, num encontro único de talentos que cruza sonoridades, vozes e sensibilidades distintas, num diálogo entre tradição e contemporaneidade.

O concerto de encerramento, que decorre às 19 horas no Centro de Congressos do VidaMar Resort Hotel Madeira, conta ainda com a participação do Coro da EB1/PE da Ajuda, reforçando a dimensão comunitária e intergeracional deste momento musical.

Cordofones tradicionais, interpretações emotivas e uma forte cumplicidade artística prometem dar forma a uma noite de partilha e emoção, onde a música se afirma como linguagem universal.

Este espectáculo final assume-se como um dos pontos altos do festival, deixando ecoar a herança musical dos cordofones tradicionais enquanto aponta caminhos para o futuro, num equilíbrio entre memória e inovação.

A entrada é livre, sujeita à lotação do espaço, sendo os bilhetes levantados previamente na Associação Musical e Cultural Xarabanda, no Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, na Direcção Regional de Educação e na Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 7h00 às 11h30 - Semana de Evangelização na Madeira do Padre Carlos Macedo

- 9h00 - Sessão de Abertura do 1.º Seminário de Viticultura sob o tema ‘A Videira e as Alterações Climáticas’, com a presença de Celso Bettencourt e Nuno Maciel, no Salão Paroquial do Estreito de Câmara de Lobos

- 9h00 às 18h00 - Torneio Internacional - FIP Bronze Madeira, na Quinta do Padel

- 9h30 às 20h00 - Madeira a Correr, no Centro Desportivo da Madeira

- 10h00 às 18h00 - 9.ª edição da Mostra das Camélias, na Freguesia dos Prazeres

- 11h30 - Festa de São Brás - Campanário

- 12h30 - 1.ª Taça da Madeira de DHI e Mini-DHI, nos Prazeres, na Calheta

- 14h00 - Marítimo x Farense, da II Liga, no Estádio do Marítimo

- 16h00 - Seminário sobre a Procissão das Cinzas em Câmara de Lobos, na Capela dos Terceiros - Convento de São Bernardino

- 18h00 - OCM em concerto, com Maria Inês Ornelas e Maria do Mar Pacheco, no Salão Nobre da ALRAM

- 18h00 às 2h00 - Biblioteca Municipal do Funchal celebra a 200.ª edição do evento cultural 'Bem, a poesia…'

- 19h00 - Concerto aCORDE 2026, com a participação de André Santos, Salvador Sobral, Elisa Silva e Juliana Anjo e a escola EB1/PE da Ajuda, no Centro de Congressos do VidaMar Resort Hotel Madeira

CURIOSIDADES:

- Dia da Rosa;

- Este é o trigésimo oitavo dia do ano. Faltam 327 dias para o termo de 2026.

EFEMÉRIDES:

1812 - Nasce o escritor inglês Charles John Huffam Dickens, Charles Dickens, autor de Um Conto de Natal (1843), David Copperfield (1849-1850) e Nosso Amigo Comum (1864-1865).

1878 -- Morre, com 85 anos, o italiano Giovanni Maria, Papa Pio IX.

1894 -- Morre, com 79 anos, o fabricante de instrumentos musicais belga Antoine-Joseph Sax, Adolfo Sax, inventor do saxofone.

1900 - Criação da Comissão Representativa do Trabalho que dará origem ao Partido Trabalhista inglês.

1915 - António Manuel Pereira Ribeiro é sagrado bispo do Funchal. É a primeira sagração episcopal, após a implantação da República.

1927 - Revolta do Reviralho, em Lisboa. A ação justifica a criação da Polícia de Informações, na base da PVDE/PIDE-DGS.

1943 -- O Benfica vence o FC Porto por 12 a 2 em jogo do Campeonato Nacional da I Divisão, disputado no Campo Grande, em Lisboa.

1944 - II Guerra Mundial. Forças alemãs atacam a frente aliada em Anzio, Itália.

1947 - É rejeitada a proposta britânica para a divisão da Palestina em duas zonas, árabe e judaica, sob administração conjunta.

1952 -- Morre, com 27 anos, o poeta Sebastião da Gama, autor de "Serra-Mãe".

1962 - 298 mineiros morrem na explosão da mina de carvão de Saarbruecken, Alemanha Federal.

1964 - Estreia dos Beatles na televisão dos Estados Unidos. Quatro britânicos fazem um show visto por 73 milhões de pessoas.

1965 -- Guerra do Vietname. Começam os bombardeamentos aéreos pela aviação dos Estados Unidos.

1974 - Independência de Granada, nas Antilhas.

1975 - É criado pelo Decreto-Lei 51/75, emitido pelo Ministério da Economia -- Secretaria de Estado da Industria e Energia e publicado no Diário do Governo nº. 321975, o IAPMEI, Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas Industriais e define a sua competência.

1976 - O Governo português consagra o direito de licença de parto por 90 dias a todas as mulheres trabalhadoras, decreto-Lei n.º 112/76, emitido pelo Ministério dos Assuntos Sociais e publicado no Diário do Governo nº. 32/1976.

1980 - Liberalização da rádio e da televisão na República Federal Alemã.

1984 - Membros da FP-25 assaltam uma viatura de transporte de valores no centro de Lisboa. O roubo atinge cerca 108 mil contos (cerca de 540 mil euros).

- Morre, com 72 anos, o ator Francisco Carlos Lopes Ribeiro, Ribeirinho, responsável pela estreia em Portugal de Samuel Beckett.

1985 - O capitão da polícia secreta polaca Grzegorz Piotrowski é condenado a 25 anos de prisão pelo assassínio do padre Popieluszko.

1986 - O antigo Presidente do Haiti, Jean-Claude Duvalier, abandona o país.

- A candidata da oposição às eleições presidenciais das Filipinas, Corazón Aquino, proclama a vitória sobre o ditador Ferdinando Marcos.

1990 - Maria Branca dos Santos ou D. Branca, a Banqueira do Povo, é condenada a 10 anos de prisão.

- O Partido Comunista da URSS acata o pluralismo partidário.

1991 - O IRA, Exército Republicano Irlandês, ataca a Downing Street, em Londres, Inglaterra.

- Toma posse o padre católico romano da Ordem salesiana Jean-Bertrand Aristide, primeiro Presidente do Haiti eleito por sufrágio universal.

1992 - É assinado o Tratado da União Europeia na cidade holandesa de Maastricht, pelos ministros dos Negócios Estrangeiros e das Finanças da CEE, numa cerimónia a que assiste o presidente do conselho europeu, Aníbal Cavaco Silva.

1996 - O Tribunal da Relação de Évora ordena a extradição, para Itália, de Emilio Giovinne, condenado pela Justiça portuguesa por tráfico de droga.

1999 - Morre, com 63 anos, o rei Hussein da Jordânia. Sucede-lhe seu filho, Abdalá II.

2003 - São despedidos cerca de 300 dos 588 trabalhadores da fábrica de calçado C&J Clark, de Castelo de Paiva, em Aveiro.

- O Tribunal Penal Internacional - resulta de uma campanha iniciada com os julgamentos de Nuremberga e de Tóquio (Segunda Grande Guerra) e a sua jurisdição abrange todos os crimes de genocídio, contra a humanidade e de guerra cometidos após 01 de julho de 2002, desde que os respetivos países declarem não ter condições para os julgar - conclui a eleição dos seus 18 juízes que vão prestar juramento perante a rainha Beatriz da Holanda a 11 de março e o tribunal abrirá as portas em Haia.

2004 - A União Europeia e os 16 países da África Austral e Oriental começam, na Ilha Maurícia, as negociações para o acordo de livre troca, que se estenderão até 2007.

2005 - Oito quadros do pintor espanhol Pablo Picasso (1881-1973) são vendidos por cerca de 13,4 milhões de euros na leiloeira Christie`s em Londres.

2006 - O movimento radical palestiniano Hamas convida a Fatah, do Presidente Mahmud Abbas, para formar Governo de coligação.

- Libertação do marroquino Mounir el Motassadeq, condenado em agosto de 2005, na Alemanha a sete anos de prisão, por envolvimento nos atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos.

- A Justiça francesa inviabiliza a providência cautelar interposta por organizações muçulmanas entre as quais o Conselho Francês do Culto Muçulmano (CFCM), a mais alta instância do Islão em França destinada a impedir o jornal satírico Charlie Hebdo de publicar as caricaturas de Maomé.

2007 -- O Presidente de República, Aníbal Cavaco Silva, promulga a Lei das Finanças Regionais.

- A polícia austríaca anuncia o desmantelamento de uma rede internacional de pornografia infantil, através da Internet, envolvendo 2.360 suspeitos em 77 países.

- Morre, com 79 anos, Alan MacDiarmid, químico norte-americano nascido na Nova Zelândia, Prémio Nobel da Química em 2000, pela descoberta de que certos plásticos podem ser quimicamente modificados para conduzir eletricidade quase tão facilmente quanto os metais.

2008 - A Assembleia da República rejeita por maioria quatro propostas de realização de um referendo ao Tratado Europeu com os votos negativos da maioria das bancadas do PS e do PSD

- O Parlamento francês ratifica o Tratado de Lisboa, 32 meses depois de os eleitores franceses recusarem num referendo o projeto de Constituição da União Europeia.

- Na Turquia, a revisão da Constituição permite uso do véu na universidade.

2010 - Souha Abdallah Jarallah, candidata às eleições legislativas de março no Iraque, é assassinada por homens armados em Mossul, no norte do país.

- Morre, com 65 anos, a cantora Hermínia d'Antónia de Sal, considerada uma das mais importantes vozes da música cabo-verdiana.

- Morre, com 45 anos, o selecionador italiano de ciclismo, Franco Ballerini, vencedor da "rainha das clássicas" Paris-Roubaix em 1995 e 1998.

2014 - O contrato de venda das seguradoras da Caixa Geral de Depósitos é assinado entre os responsáveis do grupo financeiro público português e os líderes da companhia chinesa Fosun International.

2015 -- Morre, com 77 anos, o historiador Manuel Lucena. Foi um dos fundadores da revista O Tempo e o Modo e fez parte da Frente Patriótica de Libertação Nacional, que dirigiu, até 1968.

2017 - A Federação Internacional de Futebol (FIFA) amplia a nível mundial, durante três anos, a sanção de interdição de participação em atividades relacionadas com futebol, imposta pela Comissão Disciplinar da Confederação Asiática de Futebol ao secretário-geral da Federação de Futebol de Timor-Leste, Amândio de Araújo Sarmento, considerado culpado de usar documentos falsos para regularizar jogadores brasileiros.

- Morre, com 89 anos, Roger Walkowiak, o mais antigo campeão da Volta a França em bicicleta.

- Morre, com 57 anos, Viktor Chanov, guarda-redes da antiga União Soviética e do Dinamo de Kiev.

2019 - O Governo aprova o diploma setorial da transferência de competências para as freguesias, no âmbito do processo de descentralização para as autarquias e entidades intermunicipais.

- Morre, com 92 anos, John Dingell, o ex-congressista democrata do Michigan que mais tempo esteve no Congresso norte-americano.

- Morre, com 91 anos, a atriz Cremilda Gil.

- Morre, com 82 anos, o ator britânico Albert Finney. Fez parte do elenco de filmes como "O Grande Peixe" (2003), de Tim Burton, "007: Skyfall" (2012), de Sam Mendes, e "O Legado de Bourne", de Tony Gilroy.

2020 -- Morre, com 33 anos, Li Wenliang, o médico oftalmologista chinês que alertou para a existência de um surto de um novo coronavírus.

- É sorteado o primeiro Super Jackpot Mínimo Garantido de 130 milhões de euros do novo Euromilhões, na sequência de uma reformulação dos prémios acordada por 10 operadores europeus.

- Morre, com 83 anos, João Malaca Casteleiro, linguista português, figura central na elaboração do novo Acordo Ortográfico. Foi presidente do Instituto de Lexicologia e Lexicografia entre 1991 e 2008

- Morre, com 91 anos, Dallas Frederick Burrows, Orson Bean, ator e comediante norte-americano.

2022 - Pelo menos 10 membros da Comissão Política Nacional do PAN (Pessoas-Animais-Natureza) apresentam a demissão daquele órgão, entre os quais o deputado Nelson Silva e os porta-vozes regionais dos Açores e Madeira, alegando "asfixia democrática interna".

- Morre, com 79 anos, Douglas Trumbull, artista e realizador norte-americano, um dos responsáveis pelos efeitos visuais inovadores de vários filmes de ficção científica, como "2001: Odisseia no Espaço" (1968) e "Blade Runner -- Perigo Iminente" (1982).

2023 - O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, garante ter conquistado sete localidades, incluindo Soledar, uma cidade vizinha de Bakhmut que as forças ucranianas cederam em janeiro.

- No discurso do Estado da União perante o Congresso, o Presidente norte-americano Joe Biden, assegura o apoio à Ucrânia pelo "tempo que for preciso".

