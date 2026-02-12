Junta do Curral das Freiras alerta para abandono de lixo na Fajã Escura

A Junta de Freguesia do Curral das Freiras denunciou, esta manhã, a presença de lixo espalhado no sítio da Fajã Escura, lamentando o impacto negativo desta prática nos espaços naturais da Região.

“É triste ver o impacto que o desrespeito tem sobre os nossos espaços naturais”, referiu a Junta numa publicação feita nas redes sociais, apelando à colaboração da população.

O aviso relembra que o abandono de resíduos fora dos contentores não só prejudica o ambiente, como também é passível de multas elevadas.