Soldados israelitas abateram quatro palestinianos em alegado confronto

O Exército israelita comunicou hoje que abateu quatro palestinianos num túnel em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, e que supostamente disparam contra soldados de Israel.

Em um comunicado militar é dito que "quatro terroristas armados saíram de um túnel e abriram fogo contra os soldados" tendo sido abatidos.

Para os militares, a presença dos palestinianos no túnel hoje de manhã foi "uma violação flagrante do acordo de cessar-fogo" entre Israel e o Hamas.