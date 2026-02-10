Estudante morreu em confrontos com a polícia numa universidade no Senegal

Um estudante de medicina morreu na segunda-feira em Dacar, após confrontos numa universidade da capital entre as forças de segurança e alunos, que protestavam contra atrasos no pagamento de bolsas de estudo, anunciou o governo senegalês.

"Graves acontecimentos ocorridos na segunda-feira, na Universidade Cheikh Anta Diop de Dacar, levaram à morte do estudante Abdoulaye Ba, matriculado no segundo ano do curso de medicina", indica um comunicado da porta-voz do governo, Marie-Rose Khady Fatou Faye.

Nos últimos meses, em várias universidades os estudantes promoveram diversos movimentos de protesto para exigir pagamento de bolsas de estudo em atraso.

Num comunicado enviado à Agência France Presse (AFP), o Governo expressa as "mais sinceras condolências à família, aos entes queridos e a toda a comunidade universitária".

Apela à "moderação e sentido de responsabilidade" dos intervenientes envolvidos nos protestos e diz-se empenhado em esclarecer as circunstâncias do incidente e apurar todas as responsabilidades.