Escoteiros, escutas e guias assinalam '100 Anos de Fraternidade' este fim-de-semana

A Madeira assinala este fim-de-semana, 21 e 22 de Fevereiro, a comemoração regional dos 100 anos do Dia do Pensamento, numa iniciativa conjunta que reúne o Corpo Nacional de Escutas, a Associação dos Escoteiros de Portugal e a Associação Guias de Portugal. Sob o lema '100 Anos de Fraternidade', a celebração pretende destacar os valores de união, serviço e vida ao ar livre associados ao escutismo e guidismo.

O Dia do Pensamento, também conhecido em Portugal como Dia de BP ou Dia do Fundador, evoca os aniversários de Robert Baden-Powell e Olave Baden-Powell, fundadores do escu(o)tismo e do guidismo. Criado em 1926, durante a IV Conferência Mundial da Associação Mundial das Guias e Escuteiras (WAGGGS - World Association of Girl Guides and Girl Scouts), este dia tornou-se uma celebração universal, vivida por milhões de escuteiros e guias em todo o mundo, que nele encontram um momento privilegiado de reflexão sobre o significado do movimento e de renovação do compromisso com o serviço ao próximo.

Na Região a comemoração inicia-se no sábado, dia 21, com a realização das actividades e dinâmicas promovidas pelo Corpo Nacional de Escutas na Freguesia do Porto da Cruz.

O programa, segundo nota enviada, começa com a habitual Eucaristia na Igreja do Porto da Cruz, seguindo-se diversos jogos e actividades por secção, que se estenderão desde a Portela, passando pela Maiata e um pouco por todos os cantos da Freguesia do Porto da Cruz, envolvendo crianças e jovens num verdadeiro ambiente de aventura, proporcionando o melhor que Baden-Powell concebeu, a vida em campo, o contato com a natureza e a capacidade de "desenrasque". O dia terminará com a Cerimónia Protocolar, que contará com a presença de diversas entidades civis e religiosas, culminando com a entrega de prémios às equipas vencedoras.

Já no domingo vão acontecer actividades promovidas pela Associação dos Escoteiros de Portugal e pela Associação Guias de Portugal, que ao longo de todo o dia dinamizarão diversas iniciativas no Jardim de Santa Luzia e pela Cidade do Funchal, revivendo o espírito dos tradicionais bivaques lançados por Baden-Powell e reforçando a vivência ao ar livre e a fraternidade. À semelhança do primeiro dia, as celebrações terminam com a Cerimónia Protocolar e a habitual entrega de prémios aos participantes.

"O Dia do Pensamento é um convite profundo à reflexão sobre a fraternidade mundial que une Escu(o)teiros e Guias de todos os continentes, culturas e realidades, recordando que pertencemos a uma única e grande família", explica uma nota enviada.

Sob o lema '100 Anos de Fraternidade', escuteiros, escoteiros e guias da Madeira renovam, assim, o seu compromisso com os valores que ancoram o movimento e orientam o seu dia a dia enquanto cidadãos activos e responsáveis.