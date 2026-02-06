Associações de futebol de Lisboa e Setúbal adiam jogos do fim de semana

As associações de futebol de Lisboa e de Setúbal anunciaram hoje o adiamento dos encontros das competições regionais previstas para o próximo fim de semana, devido ao mau tempo que tem afetado o país.

"Face às condições meteorológicas registadas nos últimos dias e os constrangimentos para as populações, considerando também o Estado de Calamidade decretado pelo governo e os avisos da proteção civil, informa-se que a direção da Associação de Futebol de Lisboa deliberou proceder ao adiamento de todos os jogos das provas distritais agendados para os dias 7 e 8 de fevereiro 2026", lê-se no comunicado do organismo.

A Associação de Futebol de Setúbal também salientou o estado de calamidade e referiu que "promoveu, ao longo desta semana, e de forma ininterrupta, um conjunto alargado de contactos com as autoridades competentes, no sentido de avaliar condicionalismos que pudessem vir a impedir a realização de jogos".

"Na sequência dos contactos referidos, e recolhida a devida informação junto das entidades, a direção da Associação de Futebol de Setúbal, e, sublinhe-se, só após esgotado o prazo de avaliação adequado de acordo com a situação climatérica, decidiu adiar a realização de todos os jogos a organizar, agendados para decorrer durante o período de 6 a 8 de fevereiro", adianta.

Treze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos, que irão beneficiar de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

A situação de calamidade em Portugal continental foi inicialmente decretada entre 28 de janeiro e 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, tendo depois sido estendida até ao dia 08 para 68 concelhos, voltando a ser prolongada até 15 de fevereiro.