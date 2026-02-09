Semana das Leguminosas do Município do Funchal envolve 230 participantes

A Câmara Municipal do Funchal assinala o Dia Mundial das Leguminosas, celebrado a 10 de Fevereiro, com a realização da Semana das Leguminosas, que decorre até 13 de Fevereiro, no FUNLAB - Centro de Ciências Experimentais, na Penteada.

A vereadora com os pelouros da Educação e da Saúde, Helena Leal, marcou hoje presença no arranque da iniciativa, sublinhando que “esta semana pretende despertar consciências para a importância das escolhas alimentares que fazemos diariamente, não só para a nossa saúde, mas também para a sustentabilidade do planeta”.



Integrada na Estratégia Alimentar do Município do Funchal - SEMEAR, a Semana das Leguminosas do Município do Funchal é reconhecida pelo Pacto de Milão sobre Política de Alimentação Urbana como uma das três melhores práticas na promoção de um futuro alimentar sustentável, e destacada pela FAO - Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura.

Para Helena Leal, este reconhecimento internacional “confirma que o trabalho desenvolvido no Funchal está alinhado com as melhores práticas a nível global”.



Esta iniciativa reforça o compromisso municipal com a promoção de uma alimentação mais saudável, sustentável e inclusiva, integrando igualmente o conjunto de atividades do Projecto Educativo Municipal.



Segundo a autarca, “o município tem vindo a assumir um papel activo na educação alimentar, apostando em ações práticas e pedagógicas que envolvem a comunidade desde as crianças até à população sénior”.



No total, estão agendadas 11 acções educativas, que irão envolver cerca de 230 participantes, desde alunos do pré-escolar, 1.º ciclo e ensino secundário, até seniores de diversas instituições. A vereadora destaca que “é fundamental envolver públicos de todas as idades, promovendo hábitos alimentares saudáveis ao longo da vida”.

A programação inclui, entre outras iniciativas, a realização de uma palestra, uma componente prática, que contempla a confecção e degustação de iguarias à base de leguminosas, bem como a distribuição de um folheto informativo.