Trapalhão com "pouca sátira" ainda assim do agrado do público

Público foi o que não faltou na Avenida do Mar, qual 'sambódromo' improvisado para mais um Cortejo Trapalhão.

Já mascarados não foram assim muitos. Tal como o DIÁRIO já deu conta, foram cerca de 300 os foliões participantes na edição deste ano do mais tradicional cortejo de Carnaval da Região.

Além da prisão de Maduro pelos Estados Unidos da América, com Donald Trump a ser vaiado à sua passagem, ou da pressão sobre a Segurança Social, a sátira e a crítica social e política faltaram ao Trapalhão deste ano, conforme notaram alguns madeirenses com os quais o DIÁRIO falou enquanto os mascarados desfilavam, já perto da Rotunda da Autonomia, terminus do corso carnavalesco.

Rita Correia destacou a boa disposição dos foliões e a interacção com o público. "Estavam todos muito bonitos", sentenciou, lamentando, ainda assim, que tenham sido em menor número, em comparação com anos anteriores.

João Vieira também notou os poucos mascarados que participaram no desfile, apontando como justificação a quantidade de cortejos que se realizam em vários pontos da ilha, um aspecto já evidenciado por Miguel Albuquerque, antes do desfile Trapalhão.

O casal Ana e Víctor Rodrigues resolveram descer à baixa da cidade para que o filhos pudessem ver o cortejo e desfrutar do momento. "O Carnaval é bom é para eles", apontando para os seus dois filhos disfarçados, ela disfarçada de Capuchinho Vermelho, ele de Homem Aranha. "Venho por eles", justificou o pai, embora reforce que este cortejo "ainda preserva algo genuíno da Madeira", dizendo que gostou muito de alguns grupos que desfilaram na tarde desta Terça-feira de Carnaval ao longo da Avenida do Mar.

Depois de concluído o cortejo, segue-se a entrega de prémios aos melhores mascarados, nas diferentes categorias, quer de grupo, quer individual, cuja cerimónia acontece pelas 18 horas,na Placa Central da Avenida Arriaga.

