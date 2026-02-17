Saiba o que hoje é notícia

Genebra recebe hoje dois processos negociais que marcam a atualidade internacional: as conversações entre os Estados Unidos e o Irão sobre o programa nuclear de Teerão e uma nova reunião trilateral Kiev-Moscovo-Washington para discutir a paz na Ucrânia.

Na cidade suíça estão o enviado da Casa Branca Steve Witkoff e o genro do Presidente Donald Trump, Jared Kushner.

As negociações indiretas sobre a questão nuclear iraniana vão ser mediadas por Omã, à semelhança do que aconteceu a 06 de fevereiro, quando os contactos entre Washington e Teerão foram retomados.

Em Genebra, está igualmente o chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, que manteve contactos com os homólogos da Suíça e de Omã, e com o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA).

Trump tem exercido uma forte pressão sobre Teerão para chegar a um acordo sobre o programa nuclear iraniano e anunciou o envio de um segundo porta-aviões norte-americano para a região.

Witkoff e Kushner sentam-se também à mesa das negociações para uma terceira ronda de conversações trilaterais com a Rússia e a Ucrânia e, apesar de admitir ter esperança no processo negocial, o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou nos últimos dias Washington de pedir demasiadas concessões à Ucrânia, mas não à Rússia.

Na véspera do encontro, Zelensky garantiu que não repetirá "os mesmos erros" cedendo território à Rússia e avisou que as ambições do Presidente russo, Vladimir Putin, só podem ser travadas com "sanções totais".

Horas mais tarde, Trump disse que "a Ucrânia faria bem em sentar-se à mesa das negociações, e rapidamente", para chegar a um acordo de paz com a Rússia, que invadiu o país vizinho há quase quatro anos.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

O Benfica reencontra hoje o Real Madrid, no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, três semanas após ter garantido a continuidade em prova com um triunfo sobre o recordista de troféus.

A formação comandada por José Mourinho agarrou a derradeira vaga no play-off com a vitória por 4-2 no Estádio da Luz, em 28 de janeiro, tendo o sorteio colocado novamente os merengues no caminho das águias.

Para o encontro da primeira mão, agendado para as 20:00 e no mesmo local em que o guarda-redes Trubin emergiu como herói, o Benfica tem todo o plantel à disposição, segundo avançou o técnico, enquanto o clube mais galardoado da principal competição europeia de clubes (15) viaja até Lisboa sem Asencio, Rodrygo, ambos castigados, e Bellingham, lesionado.

A partida da segunda mão está marcada para 25 de fevereiro, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, sendo que o vencedor da eliminatória irá encontrar nos oitavos de final o Sporting ou o Manchester City.

Além do Benfica-Real Madrid, há mais três encontros do play-off: o duelo francês entre o campeão europeu, Paris Saint-Germain, e o Mónaco, no estádio dos monegascos, Galatasaray-Juventus e o Borussia Dortmund-Atalanta.

ECONOMIA

Os trabalhadores da Monte D'Alva, dona da Izidoro, cumprem hoje um dia de greve, reivindicando aumentos salariais e reposição de outros direitos, como o gozo do feriado de Carnaval.

A greve, convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Setores Alimentar, Bebidas, Agricultura, Aquicultura, Pesca e Serviços Relacionados, reclama ainda a negociação da contratação coletiva ou a celebração de um acordo de empresa e a subida do salário mínimo para 1.000 euros, com efeitos a 01 de janeiro.

Os trabalhadores pedem ainda a atualização do subsídio de refeição para oito euros diários, a atribuição e atualização de diuturnidades, 25 dias de férias, redução do horário de trabalho para 35 horas semanais e o direito ao gozo do dia de aniversário do trabalhador ou dos filhos até 12 anos.

Os trabalhadores concentram-se às 09:30 junto às instalações da empresa Izidoro, no Montijo, Setúbal.