Saiba o que hoje é notícia

O Parlamento Europeu debate os fenómenos meteorológicos extremos que têm atingido nas últimas semanas vários países da União Europeia (UE), nomeadamente Portugal.

A assembleia europeia pretende discutir a necessidade de reforçar os mecanismos de preparação, prontidão e solidariedade da UE, na sequência dos recentes fenómenos meteorológicos extremos que afetaram também Espanha, sul de Itália, Malta e Grécia, provocando inundações, deslizamentos de terra e as ondas mais altas já registadas no Mediterrâneo.

Os eurodeputados vão questionar representantes da Comissão Europeia sobre a ação da UE para prevenir e preparar-se para as catástrofes naturais, recordando que, em março de 2025, o executivo comunitário apresentou a Estratégia da UE para a União da Preparação, para apoiar os países do bloco afetados através do reforço da proteção civil e do financiamento.

Nas últimas semanas, Portugal foi atingido por três depressões, que fizeram vítimas mortais, feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias foram as principais consequências materiais do temporal no território português.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A escritora Lídia Jorge recebe, numa cerimónia em Lisboa, o Prémio Pessoa 2025.

O júri da edição do ano passado foi presidido por Francisco Pedro Balsemão e constituído por Paulo Macedo, Ana Pinho, Ana Tostões, António Barreto, Clara Ferreira Alves, Diogo Lucena, Emílio Rui Vilar, José Luís Porfírio, Maria Manuel Mota, Pedro Norton, Rui Magalhães Baião, Rui Vieira Nery, Viriato Soromenho-Marques.

Iniciativa do jornal Expresso com o patrocínio da Caixa Geral de Depósitos, o prémio tem um valor monetário associado de 70 mil euros.

Nascida há 79 anos em Boliqueime, no Algarve, Lídia Jorge estreou-se em 1980 com o romance "O Dia dos Prodígios". Ao longo da carreira, recebeu os mais importantes prémios literários portugueses e prémios internacionais como o Prémio Médicis de Melhor Romance Estrangeiro publicado em França, por "Misericórdia", em 2023, e o Prémio FIL de Literatura em Línguas Românicas em 2020, de Guadalajara, um dos mais importantes da América Latina.

O Cinema Ideal, em Lisboa, acolhe uma sessão "especial e solidária" do filme "Justa", de Teresa Villaverde, com a presença da atriz Betty Faria, cujas receitas revertem para duas aldeias afetadas pela passagem das depressões que atravessaram o país nas últimas semanas.

A sessão de "Justa" - filme com histórias inspiradas naqueles que sofreram perdas de vidas e de bens no incêndio de 2017, em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria - inclui uma conversa com Betty Faria e Teresa Villaverde, moderada pela jornalista Teresa Dias Mendes.

As receitas da "sessão especial e solidária", marcada para as 19:00, assim como a recolha de donativos, através de contas criadas para o efeito, revertem para as aldeias de Álvaro, no concelho de Oleiros, distrito de Castelo Branco, e Ceiroquinho, no concelho de Pampilhosa da Serra, distrito de Coimbra, "muito afetadas pela tempestade Kristin", onde Teresa Villaverde filmou.

POLÍTICA

Comissão Política Nacional do PS reúne-se para analisar os resultados das presidenciais, que ditaram a vitória do ex-líder do partido António José Seguro e o regresso a Belém de um Presidente da área socialista 20 anos depois.

A reunião deste órgão está marcada hoje à noite, na sede do PS, em Lisboa, estando previstas declarações aos jornalistas do secretário-geral socialista, José Luís Carneiro, antes do início do encontro.

Além de analisar os resultados das presidenciais de domingo, nas quais o PS apoiou formalmente a candidatura de Seguro, os dirigentes socialistas vão ainda debater a situação política nacional.