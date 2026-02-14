Hoje é Dia do Doente Coronário. Conheça os factores de risco e a prevenção

Hoje, além do Dia dos Namorados, é o Dia Nacional do Doente Coronário. Há mais de duas décadas que a Fundação Portuguesa de Cardiologia institucionalizou esta data, como forma de sensibilizar a população para a problemática da doença coronária e dos factores de risco que estão na sua génese.

As doenças cardiovasculares, como o enfarte do miocárdio e o acidente vascular cerebral (AVC), são a principal causa de morte em Portugal. A sua prevenção deve assentar num estilo de vida saudável, o que inclui uma alimentação adequada (dieta mediterrânica), actividade física regular e uma vida sem tabagismo, o que por si só permite evitar a grande maioria de eventos cardiovasculares. Conheça os factores de risco e os conselhos de prevenção da Fundação Portuguesa de Cardiologia.

Factores de Risco

As doenças cardiovasculares estão associadas a um conjunto de factores de risco. Alguns não podem ser modificados, como a hereditariedade, o sexo e a idade. Outros, pelo contrário, podem ser modificados com medidas de estilo de vida e medicamentos. Os principais factores de risco cardiovascular, sobre os quais pode agir a prevenção, são o sedentarismo, a hipertensão, o tabagismo, o stress, a obesidade, a diabetes e a dislipidemia (aumento do colesterol LDL (‘mau’ colesterol), triglicéridos ou ambos, e/ou diminuição do HDL (‘bom’ colesterol)).

O rastreio e o diagnóstico médico são fundamentais para avaliar o risco que se corre de vir a ter uma doença cardiovascular. Quanto mais precoce é o diagnóstico, maiores são as possibilidades de impedir o aparecimento ou o agravamento de doença cardiovascular. Uma particularidade dos factores de risco é que, pior do que se adicionarem, eles potenciam-se, ou seja, agravam-se mutuamente.

Cinco conselhos de prevenção:

- Fazer exercício regularmente

A actividade física pode salvar a vida. Os benefícios de exercitar o corpo durante 30 a 60 minutos por dia, vários dias por semana são muitos: reduz o risco de doenças cardiovasculares; ajuda a controlar e a prevenir factores de risco como a pressão arterial alta, o colesterol elevado e a obesidade; ajuda a baixar os níveis de stress; aumenta a energia; melhora o sono e a digestão; e melhora o bem-estar geral e estimula a procura de estilos de vida mais saudáveis. Os benefícios podem começar a fazer-se sentir na primeira semana de actividade física regular. Por exemplo, a pressão arterial pode começar a baixar e talvez se sinta mais energético e relaxado. Passados três meses, poderá sentir-se com mais saúde, com uma postura mais correcta, músculos e ossos mais fortes, mais confiante e com uma perspectiva mais positiva em relação à vida. Fale com o seu médico de família para escolher a actividade física mais adequada para si.

- Dieta equilibrada

Manter uma alimentação saudável é um dos aspectos mais importantes para manter ou melhorar a sua saúde. Alimentar-se de forma equilibrada tem muitos benefícios: ajuda a controlar o seu peso; ajuda a reduzir o risco de doenças cardiovasculares e de acidentes vasculares cerebrais (AVC); melhora as hipóteses de sobrevivência, após um ataque cardíaco; ajuda a reduzir a tensão arterial para níveis mais baixos; baixa os níveis de colesterol no sangue; melhora o controlo dos níveis de açúcar no sangue; ajuda a proteger contra a diabetes, tipo 2; ajuda a proteger contra alguns tipos de cancro.

Uma alimentação saudável contém muitos vegetais e frutas, hidratos de carbono como pão de mistura, massa e arroz, lacticínios magros ou meio gordos, mais peixe do que carne, água à discrição e contém pouca gordura (especialmente a gordura saturada), sal e açúcar.

O consumo elevado de álcool pode afectar gravemente o músculo do coração, aumentar a pressão sanguínea e levar ao aumento de peso.

- Controlar o peso

O excesso de peso aumenta o risco de contrair algumas doenças nomeadamente o risco de desenvolver diabetes, de ser hipertenso ou de sofrer um ataque cardíaco. Controlar o seu peso não tem necessariamente que implicar uma mudança de vida radical. Dê pequenos passos e construa de forma realista o seu caminho para obter um peso adequado.

Os benefícios de perder ou manter um peso adequado são vários: baixa a tensão arterial; baixa os níveis de colesterol no sangue; melhora o controle de açúcar no sangue; reduz o risco de doenças cardiovasculares e de AVC; reduz o risco de diabetes tipo 2; melhora o sono; e reduz o risco de dores de coluna e doenças osteo-articulares.

- Controlar a tensão arterial

Algumas modificações no seu estilo de vida podem ajudar a baixar a pressão sanguínea e, deste modo, reduzir o risco de doença cardiovascular. Deve medir regularmente a sua pressão sanguínea. Se o seu médico lhe receitar medicação para baixar a pressão arterial, tome de acordo com as indicações.

- Não fumar

As doenças cardiovasculares são 2 a 4 vezes mais frequentes nos fumadores. Deixar de fumar é, pois, a medida preventiva mais eficaz para diminuir os riscos de enfarte do miocárdio, angina de peito, doença arterial periférica e acidente vascular cerebral.