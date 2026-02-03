Saiba o que hoje é notícia

O estado do tempo em Portugal continental vai ser afetado entre a tarde de hoje e sábado pela depressão Leonardo, prevendo-se chuva persistente e por vezes forte, queda de neve, vento e agitação marítima forte.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Portugal continental irá começar a sentir os efeitos da depressão Leonardo inicialmente com a aproximação ao Baixo Alentejo e Algarve de "um sistema frontal a ela associado, a partir do final da tarde" de hoje com precipitação persistente a forte e rajadas de vento que podem atingir 75 quilómetros/hora no litoral a sul do Cabo Mondego e 95 quilómetros/hora nas terras altas.

O sistema frontal irá estender-se gradualmente às outras regiões do continente durante quarta-feira, prevendo-se que "o período com valores acumulados de precipitação mais elevados e vento mais intenso seja na noite" de quarta para quinta-feira.

Os maiores valores acumulados de chuva deverão registar-se nas regiões montanhosas do Norte e Centro.

O IPMA emitiu avisos laranja, o segundo mais grave, e amarelo para "precipitação, neve, rajada de vento e agitação marítima".

O aviso laranja emitido pelo IPMA indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o aviso amarelo risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Uma exposição com 94 obras originais do pintor Nadir Afonso (1920-2013), que percorrem mais de sete décadas da sua obra, muito centrada na cidade, é inaugurada hoje na Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa.

Intitulada "Nadir Afonso: Território de Absoluta Liberdade", a mostra itinerante dedicada a um dos principais nomes da pintura portuguesa do século XX tem curadoria de Alexandra Silvano.

A exposição apresenta 39 pinturas sobre tela, incluindo sete de grandes dimensões realizadas nos últimos anos de vida de Nadir Afonso, e 55 desenhos, estudos e guaches.

"Território de Absoluta Liberdade" integra um percurso expositivo itinerante iniciado no Museu do Côa, em Vila Nova de Foz Côa, que passou ainda pelo Museu Amadeo de Souza-Cardoso, em Amarante, apresenta-se agora em Lisboa e terminará na Galeria Nova Ogiva, em Óbidos.

ECONOMIA

Os preços dos CTT sobem a partir de hoje em média 6,20% e a Associação Portuguesa de Imprensa defende a intervenção do Governo e da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), devido ao impacto económico no setor.

A atualização dos preços dos serviços postais dos CTT entra em vigor, abrangendo quer o Serviço Postal Universal, quer os restantes serviços postais, incluindo serviços complementares e de correio publicitário.

Por exemplo, o serviço de correio normal nacional com peso até 20 gramas vai ter um aumento de quatro cêntimos, no âmbito do serviço universal postal.

POLÍTICA

Os candidatos presidenciais António José Seguro e André Ventura vão estar hoje nas regiões Centro e de Lisboa para ver os estragos causados pela depressão Kristin que, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição em Portugal Continental e cujos efeitos causaram pelo menos dez mortos.

Nos últimos dias, os candidatos mais votados da primeira volta das eleições presidenciais alteraram as suas agendas de campanha por causa da depressão Kristin.

António José Seguro, apoiado pelo PS, vai visitar às 10:30 o parque empresarial de Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, um dos municípios afetados pelo mau tempo dos últimos dias.

André Ventura, apoiado pelo Chega, partido que lidera, vai visitar às 15:30 a empresa Carmo e Silvério em Torres Vedras, no distrito de Lisboa, que sofreu danos por causa da tempestade.

Os cidadãos elegem em 08 de fevereiro o próximo Presidente da República numa segunda volta eleitoral depois de António José Seguro ter obtido na primeira volta 31,11% (1.755.563 votos) e André Ventura 23,52% (1.327.021 votos).