Missão Crew-12 acopla com sucesso à Estação Espacial Internacional

A missão tripulada Crew-12 da NASA e da SpaceX acoplou-se este sábado com sucesso à Estação Espacial Internacional (ISS), para substituir a equipa, que regressou à Terra antes do previsto devido a uma emergência médica.

A cápsula Dragon da SpaceX entrou em contacto com a ISS conforme previsto às 15:15, hora local (20:15 TMG), enquanto ambas sobrevoavam a África do Sul, aproximadamente 34 horas após o seu lançamento a partir da Estação Espacial da Força Espacial dos Estados Unidos em Cabo Canaveral, Flórida.

"Fase de captura suave concluída", informou por rádio a comandante da missão, Jessica Meir, no comando de uma tripulação composta pelo também norte-americano Jack Hathaway, o russo Andrey Fedyaev e Sophie Adenot, a segunda mulher francesa a viajar para o espaço.

O procedimento completo de acoplamento durou pouco mais de duas horas, com a abertura das escotilhas às 17:30, hora local (22:30 TMG), de acordo com a NASA.

"Damos as boas-vindas à Crew-12 e estamos felizes por terem chegado sãos e salvos", saudou o russo Sergey Kud-Sverchkov em nome da tripulação da ISS.

A Crew-12 terá uma missão com duração estimada entre oito a nove meses, superior ao meio ano habitual do programa comercial conjunto da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço dos EUA e da SpaceX, empresa fundada pelo magnata Elon Musk.

A tripulação recém-chegada à ISS substituirá a Crew-11 - composta pelos norte-americanos Zena Cardman e Mike Fincke, pelo japonês Kimiya Yui e pelo russo Oleg Platonov --- que regressou à Terra no passado dia 14 de janeiro na primeira evacuação médica da história da Estação Espacial, após ter sido detetado um problema de saúde num dos seus membros.

Por enquanto, a NASA não divulgou a identidade da pessoa afetada por motivos de privacidade.

Desde então, a estação tem operado com uma tripulação reduzida composta pelo americano Christopher Williams e pelos cosmonautas Kud-Sverchkov e Sergei Mikaev, que mantiveram as operações e as experiências científicas em andamento.