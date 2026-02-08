Procissão condiciona voto no Campanário

O acto eleitoral deste domingo no Campanário ficou marcado pela coincidência com a Festa de São Brás, santo padroeiro da paróquia, cujo programa religioso teve impacto directo na dinâmica da assembleia de voto instalada no Centro Cívico.

Após a missa da Festa, realizou-se a tradicional procissão, cujo percurso passou junto ao Centro Cívico do Campanário. Durante mais de meia hora, a estrada regional — a antiga ER 101 — esteve encerrada ao trânsito, no troço utilizado pela procissão.

Dezenas de pessoas concentraram-se no Centro Cívico e nos arredores para assistir à passagem da procissão, com o espaço exterior do edifício a registar verdadeira enchente. O patamar elevado do Centro Cívico, em relação à estrada, oferecia uma perspectiva privilegiada sobre o cortejo religioso.

No momento da passagem da procissão junto ao edifício, algumas secções de voto ficaram quase votadas ao abandono, com as atenções centradas no momento religioso. Numa das mesas, chegou mesmo a votar um eleitor com apenas dois membros presentes, estando os restantes no exterior a acompanhar a procissão.

Após a passagem do cortejo, registou-se um pico de afluência à assembleia de voto, uma vez que alguns eleitores aproveitaram a procissão para cumprir parte do percurso, abandonando-a junto ao Centro Cívico, antes do troço final de regresso à igreja.

A tarde decorreu com sol à espreita no Campanário, apesar da brisa fresca, típica da época do ano, criando um dia convidativo tanto à participação nas celebrações religiosas como ao cumprimento do dever cívico.