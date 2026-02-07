A paróquia do Campanário está em festa este fim-de-semana com a realização do Arraial de São Brás. Os festejos arrancaram ao final da manhã deste sábado com música e fogo de estalo.

Jaime Gonçalves, de 59 anos, é um dos cinco festeiros e o único que não foi emigrante. Faz parte da Confraria de São Brás, que mantém viva a tradição secular do grupo. À reportagem do DIÁRIO, explicou o funcionamento da confraria e a ligação familiar à festa.

“Somos cinco, cinco festeiros. É preciso ter algum dinheiro e pagar as quotas durante 20 anos”, disse Jaime, referindo que a quota anual de 50 euros reverte sempre para o arraial do ano seguinte. Sobre a confraria, acrescentou: “Foi herança do meu pai. O meu pai era confrade, depois dele falecer eu continuei. Já é a segunda vez [que sou festeiro, depois de assumir a responsabilidade no arraial de 2006]. Espero daqui a 20 anos poder voltar a ser”, manifestou.

O festeiro destacou também a flexibilidade da participação financeira nos encargos do arraial: “É dividido pelos cinco, se estiverem de acordo. Agora, se a pessoa não puder acompanhar com os outros, dá o que pode; não é obrigatório todos darem o mesmo, não tem limites.”

Apesar do sábado carregado de nuvens, o tempo seco que se fazia sentir ao início da tarde mantinha a expectativa de um arraial forte, sobretudo na noite de hoje e na tarde/noite de domingo. “Estamos expectantes com este tempo mais cinzento. Se não piorar, está bom. Quem vem votar vem ao arraial e quem vem ao arraial vai votar”, acrescentou Jaime.

Hoje à noite, depois da Novena, Sidónio Silva é o artista cabeça-de-cartaz, dando já um ‘cheirinho’ da animação após o soar das doze badaladas do meio-dia. Amanhã, o momento alto será a Missa Solene da Festa, seguida de procissão, e as actuações da Banda Filarmónica da Ribeira Brava e da Banda Fixe encerram o arraial.