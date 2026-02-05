Homem morre após queda de telhado no concelho da Sertã

Um homem de 72 anos faleceu hoje na sequência de uma queda de um telhado que estaria a arranjar, na localidade de Palhais, no concelho da Sertã, confirmou à agência Lusa a GNR.

Segundo o oficial de relações púbicas do Comando Territorial de Castelo Branco, o alerta chegou à GNR às 14:04 de quarta-feira.

No local, para prestar socorro estiveram os bombeiros de Cernache do Bonjardim, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM Abrantes e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida de Avelar.