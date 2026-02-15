Nacional sofre derrota caseira frente ao FC Porto

O Nacional perdeu, esta tarde, diante o FC Porto, por 0-1 , em partida referente à 22.ª jornada da I Liga.

O único golo do encontro, na Choupana, surgiu na segunda parte, aos 59 minutos, na sequência de um pontapé de canto, no qual o central Bednarek subiu ao segundo andar e cabeceou com eficácia para o fundo da baliza alvinegra.

Com este resultado, os alvinegros descem para a 14.ª posição do campeonato. Na próxima jornada, no dia 21 de Fevereiro (sábado), às 15h30, deslocam-se ao reduto do Arouca.

Confira o único golo da partida:

0-1 - FC Porto (Bednarek, 59')