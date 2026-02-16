ARM altera serviços de recolha no Porto Santo este Carnaval

A Águas e Resíduos da Madeira, S.A. (ARM) informa, através de um comunicado, que, devido à tolerância de ponto no Carnaval 2026, haverá alterações nos serviços de recolha e recepção de resíduos no município do Porto Santo.

No que respeita à recolha de resíduos, a recolha selectiva de papel/cartão (ecoponto azul), habitualmente realizada à terça-feira, dia 17 de Fevereiro, será antecipada para segunda-feira, dia 16 de Fevereiro, com início às 13 horas. Já a recolha selectiva de vidro (ecoponto verde), prevista para amanhã 17 de Fevereiro, será adiada para quarta-feira, dia 18 de Fevereiro, também a partir das 13 horas.

Relativamente à recepção de resíduos, a ARM informa que o Centro de Processamento de Resíduos Sólidos do Porto Santo (CPRS) estará encerrado amanhã, 17 de Fevereiro. No dia seguinte, 18 de fevereiro, o CPRS funcionará entre as 13 horas e as 17 horas.

A empresa recomenda aos munícipes que tenham em conta estas alterações na gestão dos seus resíduos durante o período de Carnaval.