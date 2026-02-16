'H-Innova' consolida Madeira como polo global de inovação em saúde

O projecto 'H-Innova – Health Innovation HUB' está a reforçar a projecção internacional da Madeira no domínio da inovação em saúde, através da criação de um ecossistema colaborativo que articula ciência, tecnologia e cuidados clínicos.

A 7.ª edição da iniciativa, a realizar este ano, contará com participantes de 53 países e envolve universidades e parceiros tecnológicos de referência a nível nacional e europeu.

De acordo com a nota remetida, a Startup Madeira, tutelada pela Secretaria Regional de Economia, é parceira do projecto, que é dinamizado pela Premivalor Consulting, em parceria com o Governo Regional da Madeira e tem " como objectivo desenvolver um acelerador para promover a inovação aberta e colaborativa, envolvendo centros de investigação, universidades, empresas e organizações de referência públicas e privadas, num ecossistema integrado, centrado sobre os temas críticos na área da saúde e da prestação de cuidados."



O H-Innova aposta em áreas digitais como Inteligência Artificial, Machine Learning, Data Science, Internet das Coisas e Big Data, promovendo soluções tecnológicas que contribuam para a modernização dos cuidados de saúde e para a criação de riqueza e emprego na Região Autónoma da Madeira.

Na passada sexta-feira, o coordenador do projecto, Telmo Vieira, managing partner da PremiValor Consulting, reuniu-se com a directora regional de Competitividade, Inovação e Sustentabilidade, Andreia Collard, na Secretaria Regional de Economia. O responsável sublinhou que o ecossistema tem vindo a consolidar-se com o apoio do executivo regional, nomeadamente através da Secretaria Regional de Economia e da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, fomentando a cooperação entre entidades públicas, academia e sector tecnológico.

O projecto estrutura-se em três eixos fundamentais, sendo eles melhorar a prestação de cuidados de saúde, identificar soluções que promovam melhores condições de trabalho para os profissionais do sector e optimizar custos e eficiência operacional.

Esta abordagem acompanha as tendências internacionais de transformação digital da saúde, orientadas para sistemas mais sustentáveis, eficientes e centrados no utente.

No âmbito da modernização das infra estruturas de saúde, Telmo Vieira destacou ainda a importância de integrar um polo de inovação no novo hospital da Madeira, defendendo que a unidade deverá iniciar actividade já com projectos diferenciadores preparados para implementação em contexto clínico.

Segundo o coordenador, a futura unidade hospitalar poderá afirmar-se como referência nacional e europeia, aliando cuidados humanizados à incorporação de tecnologia que permita libertar os profissionais de tarefas mais técnicas e morosas, reforçando a qualidade do atendimento ao doente e contribuindo simultaneamente para a dinamização económica regional.

A sétima edição da conferência internacional reforça o compromisso do Governo Regional com a cooperação científica e tecnológica, consolidando a Madeira como território de conhecimento e inovação com projeção global.