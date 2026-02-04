PPM preocupado com situação da saúde na Madeira

O Partido Popular Monárquico (PPM) na Madeira "acompanha com enorme preocupação a situação do estado da saúde na Região, que se tem vindo a degradar nestes últimos 11 anos, desde que este Executivo governativo tomou posse e dizemos que, é incrível como em poucos anos se destrói o que levou décadas a construir", refere uma nota emitida pelo seu coordenador regional, Paulo Brito.

"Infelizmente, o PPM Madeira já alertou várias vezes para a destruição do Serviço Regional de Saúde (SRS), mas o Governo Regional sempre fez ouvidos moucos para os nossos alertas, que desde 2016 temos vindo a falar", insiste. "O PPM Madeira alertou para as várias situações que agora se verificam, desde a falta de materiais mais básicos, como luvas, batas, etc, até chegarmos à falta de medicamentos para tratamentos de doentes oncológicos".

E continua: "Infelizmente, também a oposição com assento parlamentar não tem sabido lidar com este tema e dizemos mesmo que eles (oposição) 'mandam meia dúzia de postas de pescada para o ar', em época de eleições para enganar o 'zé povinho', mas também eles não são capazes de ter um programa de saúde público, como o Programa de Governo apresentado pelo PPM."

Paulo Brito lamenta que "as pessoas acreditam mais em conversas de populismos, do que nos partidos que assentam num programa governativo sério e sólido de governação, como o que apresentámos nas últimas eleições regionais", lembrando que o PPM Madeira "já alertou várias vezes para a precariedade laboral, tanto dos enfermeiros, como do pessoal médico, e mesmo assistentes operacionais, como, a falta de profissionais em todas as áreas, da saúde do SRS e falta de motivação de progressão de carreiras profissionais".

Mais, lamenta, "este Executivo governativo, está mais voltado para investimentos que só irão levar a Região à falência técnica e cavar ainda mais fundo a dívida para os madeirenses pagarem até à quinta geração, também muito por culpa dos partidos da oposição com assento parlamentar, que não sabem fazer uma verdadeira oposição e vivem absortos e controlados pelo sistema governativo e só abrem os olhos quando os profissionais partem para formas de luta mais acesas", atira de enfiada.

Conclui que "o PPM Madeira, como sempre, está atento e sempre um passo à frente a tudo o que se passa na nossa Região e sempre estaremos atentos, embora sem assento parlamentar, iremos lutar sempre pelos nossos direitos fundamentais", garante.