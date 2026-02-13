Connecting Software consolida liderança tecnológica nos mercados internacionais

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, visitou, esta sexta-feira, a empresa Connecting Software, no âmbito do Roteiro das Empresas Exportadoras. A tecnológica, com actividade comercial integralmente orientada para o exterior, conta atualmente com mais de mil clientes distribuídos pelos seis continentes.

Durante a visita, o governante salientou que a empresa “nasceu na Startup Madeira”, sublinhando o papel estruturante daquele ecossistema na incubação e projeção internacional de projetos inovadores. Recordando o percurso da organização, referiu que começou com três colaboradores e evoluiu para uma estrutura com presença global e carteira de clientes internacionais de referência.

“Isto demonstra que, hoje, a partir da Madeira, apesar da insularidade e da ultraperiferia, é possível trabalhar para qualquer parte do mundo”, afirmou em nota à imprensa, acrescentando que “qualquer jovem madeirense pode investir na sua formação na Região e afirmar-se no mercado internacional”. Defendeu ainda que o setor tecnológico deve assumir um papel cada vez mais preponderante na estratégia de diversificação económica, reduzindo a dependência do turismo.

Fundada em 2004 e estabelecida na Madeira desde 2017, a Connecting Software é parceira tecnológica da Microsoft, da Salesforce e da Google, dispondo igualmente de escritórios nos Estados Unidos da América, na Áustria e na Eslováquia.

As suas soluções centram-se na interoperabilidade de sistemas, na transferência segura e rastreável de dados, no cumprimento de requisitos de proteção de dados, incluindo o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), e na deteção, em tempo real, de falsificações documentais. A empresa desenvolve ainda soluções baseadas em blockchain para validação da autenticidade de informação digital e softwares, num contexto marcado pelo crescimento da Inteligência Artificial.

O CEO, Thomas Berndorfer, destacou que a autenticidade da informação digital é hoje um fator crítico. “Temos soluções em blockchain para comprovar a autenticidade de informações digitais, o que é fundamental na Inteligência Artificial. É possível conversar, manipular softwares, e nós temos uma solução para comprovar a autenticidade de softwares”, afirmou, acrescentando que a cibersegurança e a conformidade regulatória assumem crescente centralidade a nível global, manifestando a ambição de posicionar a empresa como um dos principais atores nesse domínio.

A Connecting Software integra uma equipa multicultural, com oito nacionalidades representadas e 37% de mulheres, valor acima da média do setor tecnológico, contribuindo para a criação de emprego altamente qualificado na Região e para o reforço do posicionamento da Madeira enquanto polo tecnológico competitivo e orientado para a exportação.