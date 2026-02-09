Sánchez saúda vitória de Seguro e da social-democracia

O primeiro-ministro de Espanha e líder do Partido Socialista Espanhol (PSOE), Pedro Sánchez, saudou hoje a vitória nas eleições presidenciais portuguesas de António José Seguro, que considerou um avanço para a social-democracia.

"Parabéns, António José Seguro, novo Presidente de Portugal! A social-democracia avança com a tua vitória", escreveu Sánchez numa mensagem na rede social X.

"Trabalharemos juntos por um futuro melhor para os cidadãos portugueses e espanhóis", acrescentou, na mesma publicação.

António José Seguro, antigo secretário-geral do Partido Socialista (PS), venceu no domingo a segunda volta das eleições para a Presidência da República.

Seguro foi eleito com cerca de 3,48 milhões de votos (perto de 67%), quando faltam apurar 20 freguesias.

Até agora, Mário Soares, na sua reeleição em 1991, tinha sido o Presidente da República eleito com maior número de votos (3.459.521 em mais de oito milhões de eleitores) e maior percentagem (70,35%).

Esta foi a 11.ª vez que os portugueses foram chamados a escolher o Presidente da República em democracia, desde 1976.

Desde 1976, foram eleitos António Ramalho Eanes (1976-1986), Mário Soares (1986-1996), Jorge Sampaio (1996-2006), Cavaco Silva (2006-2016) e Marcelo Rebelo de Sousa (2016-2026).