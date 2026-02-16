Familiares de presos políticos com problemas de saúde pela greve de fome

Duas de dez mulheres familiares de presos políticos venezuelanos que entraram em greve de fome, no sábado em Caracas, tiveram hoje os primeiros problemas de saúde, noticiou a agência espanhola EFE.

Vários familiares entraram em greve de fome em protesto pelo não cumprimento da libertação dos presos, uma promessa feita há uma semana pelo presidente do parlamento, Jorge Rodríguez.

Esta ação dos familiares sucede à greve de fome iniciada por um grupo de presos políticos para exigir a libertação num comando da polícia venezuelana em Caracas, conhecido como Zona 7.

De acordo com a agência EFE, uma familiar desmaiou hoje duas vezes e outra manifestava dores de cabeça e alteração da pressão arterial e há ainda informações de que os presos políticos estão a ser obrigados a comer, sob ameaça de "celas de castigo".

O Comité de Direitos Humanos do partido Vente Venezuela, liderado pela opositora e Prémio Nobel da Paz 2025, María Corina Machado, lamentou numa publicação na rede social X que os familiares sejam "castigados com a incerteza, com o silêncio imposto, com a dor de não saber" se os seus próximos serão libertados.

Machado valorizou ainda o facto de os familiares terem deixado claro que "não descansarão, não se calarão, não irão embora, até que cada um deles seja livre".

Há uma semana, o presidente do parlamento, Jorge Rodríguez, esteve no exterior do comando da polícia na Zona 7 e garantiu que as libertações seriam efetivadas assim que o parlamento aprovasse a lei de amnistia, mas a discussão foi adiada.

Um total de 644 pessoas permanecem detidas na Venezuela por motivos políticos, de acordo com a organização não-governamental Foro Penal.

Do total de presos políticos, 564 são homens e 80 mulheres, de acordo com o último boletim da organização, divulgado na sexta-feira, com dados da última segunda-feira.

Dentro deste grupo, 459 são civis e 185 militares, e apenas um deles é menor de idade. Entre os presos políticos, há 55 estrangeiros ou com dupla nacionalidade.