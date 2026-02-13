Palheiro Golf apresenta driving range e hotel de 4 estrelas

A visita do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, esta sexta-feira, 13, ao início da tarde, ao Palheiro Golf, em São Gonçalo, Funchal, serviu para apresentar dois novos projectos para aquela infra-estrutura desportiva e para dar a conhecer as inovações tecnológicas recentemente implementadas.

Entre as novidades está a utilização de uma frota de robôs de corte da marca Husqvarna — modelos Seora e AM580 — responsáveis pela manutenção da totalidade dos 18 buracos e de cerca de 70% das áreas adjacentes. Os equipamentos funcionam com controlo por satélite e permitem ajustes em tempo real, garantindo, segundo os responsáveis, uma precisão de geolocalização entre dois e três centímetros, bem como redução da pegada carbónica e da poluição sonora. Foi assegurado que não houve eliminação de postos de trabalho, tendo os funcionários sido reconduzidos a outras funções.

No plano das infra-estruturas, o destaque vai para a criação de um novo driving range, com duas zonas distintas — baías cobertas na parte inferior e área aberta na superior — complementado por serviços de restauração e um espaço de fitting para análise e personalização de tacos com acompanhamento profissional. O objectivo é modernizar o centro de treino, aproximar a oferta ao Funchal e contribuir para a democratização da prática do golfe, incluindo o acesso de escolas e centros comunitários.

O projecto integra ainda uma nova unidade hoteleira de quatro estrelas, com 29 quartos, associada à oferta turística do complexo. A intenção é submeter a proposta à Câmara Municipal do Funchal já na próxima semana.

Segundo André Góis, responsável de Vendas e Marketing do Palheiro Golf, a prioridade é avançar com o driving range ainda este ano, embora a conclusão dependa dos trâmites legais e administrativos em curso. A componente hoteleira poderá enfrentar exigências processuais adicionais, procurando-se, sempre que possível, articular o avanço de ambos os projectos.

Paralelamente, o Governo Regional anunciou a intenção de avançar com a impermeabilização de uma lagoa com capacidade para cerca de 120 mil metros cúbicos de água, utilizada também para fins agrícolas e combate a incêndios. O investimento estimado ultrapassa os três milhões de euros, devendo o concurso ser lançado através de contrato-programa, com início dos procedimentos na próxima semana. A obra esteve suspensa em anos anteriores por falta de dotação orçamental, existindo agora verba disponível para avançar ainda este ano.

Não foram revelados os valores globais dos investimentos privados associados ao novo hotel e ao driving range, ficando o calendário final dependente da conclusão dos processos legais e administrativos.