Imagem de Santa Cecília desapareceu do interior da igreja paroquial das Furnas

O desaparecimento de uma estátua de Santa Cecília do interior da igreja paroquial das Furnas, na ilha de São Miguel, nos Açores, está a causar consternação na comunidade e o caso foi participado às autoridades policiais.

O padre da paróquia das Furnas, Valter Correia, disse hoje à agência Lusa que o alerta para o desaparecimento da imagem da padroeira dos músicos foi dado por volta das 15:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de domingo.

"Ontem [domingo], um rapaz que está a estudar, está a tirar [o curso de] comunicação social, foi lá ver [o interior da igreja], mais o pai, e reparou para o altar e deu pela falta da imagem de Santa Cecília", contou.

E prosseguiu: "No dia anterior [sábado] nós não tínhamos notado nada. Uma senhora florista ornamentou [a estátua da santa] e tirou a fotografia. E depois [no domingo], de facto, reparou-se que a imagem tinha desaparecido. Inclusive, eu estive a celebrar missa às 19:00 no dia anterior, tanto o povo, como eu e os acólitos, não reparámos no desaparecimento da imagem".

Segundo o sacerdote, a escultura, datada do século XX e avaliada em mil euros, que tinha na cabeça um resplendor (coroa) em prata, estava colocada no altar principal da igreja matriz, num nicho junto da imagem de Sant'Ana, a padroeira da paróquia das Furnas, no concelho da Povoação.

Para o desaparecimento da escultura de Santa Cecília, esculpida em madeira, policromada a óleo com douramentos e com aproximadamente 50 centímetros de altura, Valter Correia admite duas razões: "Suspeitamos que fosse algum turista curioso, ou interessado em comércio de arte sacra, ou algum toxicodependente que se lembrou de tirar a imagem para adquirir dinheiro, porque a imagem está avaliada no valor de mil euros".

O padre da paróquia das Furnas disse à Lusa que a situação apanhou a comunidade de surpresa e "as pessoas estão preocupadas".

"[As pessoas da freguesia] estão consternadas com esta situação, inclusive eu", que também não esperava ser confrontado "com uma situação destas", salientou.

O sacerdote referiu que, após o alerta, comunicou de imediato o caso à Polícia de Segurança Pública (PSP), que esteve no local e "tomou os [procedimentos] preliminares do costume" para tentar encontrar a escultura da santa.

A paróquia apela que qualquer informação relevante seja comunicada às autoridades e espera que a imagem religiosa "possa ser recuperada com brevidade".

Entretanto, como a igreja paroquial das Furnas está sempre aberta durante o dia, o padre da paróquia adiantou que, "em princípio", assim continuará, mas devido ao desaparecimento da escultura de Santa Cecília poderá ser instalada videovigilância no seu interior.

"Está-se a pensar na possibilidade de colocar câmaras [de vigilância], embora ontem [domingo], já se tomassem algumas medidas como retirar o resplendor [coroa] ou os ouros que [estão] associados às imagens", referiu Valter Correia.

A Paróquia de Sant'Ana adiantou que em 2013, a estátua foi alvo de uma intervenção de conservação e restauro realizada por Domingos Rodrigues Silva, em Braga.

Ainda de acordo com a paróquia, a Comissão de Festas das Furnas manifestou consternação pelo desaparecimento da escultura de Santa Cecília, sublinhando que "a imagem possui um valor incalculável para a igreja e para todos os fiéis, não apenas pelo seu valor material, mas sobretudo pelo seu significado espiritual e cultural".