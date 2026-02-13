A imagem dos estragos dos temporais que 'rasgam' o país a meio

Ainda com os temporais na ordem do dia, os jornais nacionais dão hoje forte expressão ao corte da Autoestrada 1, a principal estrada de Portuga Continental, que as águas das chuvas destruíram. Bastou a queda de um viaduto e o país ficou cortado ao meio, felizmente com muitas mais outras ligações para compensar. Estas são as primeiras páginas dos jornais nacionais desta sexta-feira, 13 de Fevereiro de 2026.

NO semanário Expresso:

- "Reerguer. Vai demorar um ano a reconstruir todas as estradas destruídas. Governo lança novo plano, mas medidas urgentes ainda estão atrasadas"

- "Demissão da ministra apanhou Marcelo na Mexicana"

- "Na praia de Mira, a costa recuou sete metros em cinco dias"

- "Arranjar redes de comunicações custará centenas de milhões"

- "Este é o segundo fevereiro mais chuvoso do século"

- "Como se vivem os dias mais longos em Coimbra e Leiria"

- "Isabel Guerreiro. Perfil da primeira mulher à frente de um grande banco"

- "Um jovem solteiro só consegue comprar 21 m2 em Lisboa"

- "Há 140 homens a cumprir mais de 25 anos de prisão"

- "MP abriu novo inquérito à construção da casa de Montenegro"

- "Jeffrey Epstein admitiu mudar-se para Portugal"

- "Seguro tem pouco tempo para longa lista de decisões"

- "Armas nucleares russas agitam o oceano Atlântico"

- "Escândalo do Banco Master embaraça Lula"

- "Fim do petróleo venezuelano deixa Cuba na ruína"

- "ICE sai do Minnesota"

- "Suspeito português extraditado"

- "Diretor do INEM demite-se"

- "Carro do Ano no Colombo"

No semanário Nascer do Sol:

- "Sócrates continua a receber dinheiro de Santos Silva"

- "Mau tempo. Cheias e derrocadas de norte a sul do país"

- "Ministra já tinha apresentado a demissão há uma semana"

- "Augusto Santos Silva fora de causa para o Conselho de Estado"

- "João Soares: 'O meu pai foi injusto com Seguro'"

- "H. Ferro de Gouveia: 'Interesses, my dear, interesses'"

- "José Eduardo Moniz: 'A TVI, hoje, é mais do que uma Televisão'"

- "M2. Lisboa, Porto e Faro são inacessíveis"

No Público:

- "LNEC sem meios para fazer num ano avaliação de infra-estruturas críticas"

- "Brisa sem prazo para conclusão das obras na A1"

- "A vida suspensa na Ereira: 'É uma hora de cada vez'"

- "Parlamento. Redes sociais sob novas regras no acesso por adolescentes"

- "USF privadas. Empresas de 'tarefeiros' na corrida a novos centros de saúde"

- "Música. Dealema por eles próprios: 30 anos de rimas e resistência"

- "Património mundial. Humidade deixa em risco obras e mobiliário no Palácio de Mafra"

No Jornal de Notícias:

- "Sete mil queixas num ano contra hospitais privados"

- "A1 fechada por tempo indefinido"

- "Moradores ameaçados decapitam rede de droga no Bairro Pinheiro Torres"

- "Porto. Travão aos carros no centro da cidade avança já em março"

- "Comércio. Compras na Temu e na Shein ficam três euros mais caras"

- "Liga das Nações. Seleção enfrenta Noruega, País de Gales e Dinamarca"

No Diário de Notícias:

- "Montenegro trabalha com a ministra uma versão mais suave da Reforma Laboral"

- "Mau tempo. Freguesias de Colmeias e Memória há 400 horas sem luz. 'É pior do que a guerra em Angola'"

- "Entrevista. Gonçalo Lopes [presidente da Câmara Municipal de Leiria]: 'Tentei dizer ao primeiro-ministro e ao Presidente que Leiria precisava de 'tropas'"

- "Política. Passos Coelho: 'Há um conjunto de situações em que o Estado falha'"

- "Parlamento. PSD e PS proíbem redes sociais a menores de 13"

- "Escândalo. De Londres a Oslo. Como os ficheiros Epstein estão a abalar a política europeia"

- "Diplomacia. Tsutomu Nakagawa: 'Área de investimento é de grande potencial nas relações entre o Japão e Portugal'"

- "História. Portugal devolve ao México artefactos arqueológicos encontrados à venda por 'centenas de euros'"

- "I Liga. Golos no tempo extra mantêm Sporting na luta pelo título e deixam Benfica mais longe"

No Correio da Manhã:

- "A1 cortada. Viaduto que abateu foi alvo de obras em 2025"

- "Brisa ainda sem prazo para reposição de trânsito na principal autoestrada do país"

- "Barragens no limite"

- "Montenegro anuncia novo PRR para recuperação económica"

- "Guerra de herdeiros. 'Dudu' quer saber onde pára o ouro de Marco Paulo"

- "Condenador. Procurador exigiu 7 milhões ao Estado"

- "Jovens com restrições. Parlamento limita acesso às redes"

- "Escândalo Epstein. Ghislaine a mulher do monstro"

- "Santa Clara-Benfica. Mourinho quer pontos para chegar ao topo"

- "FC Porto-Sporting. Varandas 'despreza' criticas dos dragões"

No Negócios:

- "Reportagem. 'Preferia que tivesse sido a minha casa'. Governo lança PRR nacional para responder ao mau tempo"

- "Entrevista a Carlos Tavares: 'A economia portuguesa é parecida com um automóvel, está a tentar avançar com o travão de mão puxado'"

- "Novas regras ocultam nome das maiores exportadoras"

- "Matérias-primas. Inverno frio agrava preço do gás natural na Europa"

- "Concorrência. Negócio global entre Siemens e Toyota leva a denúncia à AdC"

No O Jornal Económico:

- "Ulrich vai ser conselheiro do Banco de Fomento"

- "Rica carne picada"

- "Pagaram 500 mil por um visto gold, mas até agora não chegou"

- "CIP quer contratos a termo incerto para permitir resposta às calamidades"

- "Mais de 3.400 empresas já pediram quase 800 milhões em apoios"

- "Espanhola Naturgy quer entrar na maior distribuidora de gás natural. A corrida já mexe"

- "Turismo de Portugal convoca hotéis a receber desalojados"

- "Bagagem grátis ameaça negócio das companhias 'low-cost'"

No O Jogo:

- "Santa Clara-Benfica. 'Desesperados por pontos'. José Mourinho antevê jogo difícil nos Açores e proíbe quebras de motivação e concentração"

- "Aursnes é baixa de vulto, Lukebakio de regresso"

- "A visita especial à Luz de Rodrigo, o menino de 9 anos que salvou a mãe"

- "FC Porto. 'Fofana luta, marca e assiste'. David da Costa, ex-companheiro, não poupa elogios ao africano"

- "Castigo de dois jogos a William mantém-se, mas SAD recorre e ainda pode ir à Madeira"

- "Conheça a 'camisola das camisolas' que eterniza Pinto da Costa"

- "Apanha-bolas, ar condicionado e toalhas dão processo do CD"

- "Sporting. Pote assume a batuta. Principal arma ofensiva no ataque ao Famalicão"

- "Bruno Sá apresenta candidatura: 'Estou preparado para vencer'"

- "Braga. Pedreira tornou-se fortaleza. Seis vitórias e um empate nas últimas sete partidas em casa"

- "Horta dá o exemplo com golos e assistências"

- "Seleção. Liga das Nações. 2026/27. Defesa do título com desafio nórdico. Dinamarca, Noruega e País de Gales são os adversários. Jornadas serão disputadas de setembro a novembro"

No A Bola:

- "Santa Clara-Benfica. Proibido falhar. Águias abrem jornada com mira nos lugares cimeiros"

- "José Mourinho: 'Precisamos muito de pontos para podermos olhar para cima'"

- "Aursnes contraiu lesão muscular e é baixa"

- "FC Porto. Reforços de Inverno com impacto imediato. Thiago Silva, Fofana e Pietuszewski já mostraram atributos"

- "Sporting. Leões com fé em Pote. Rui Borges conta com a veia goleadora do 2.º melhor marcador"

- "Matheus Reis despede-se: 'Saio daqui um vencedor'"

- "'Não vendia as luvas do Euro-2024 nem por um milhão de euros'. Ricardo fala da Seleção, do Boavista campeão, do golo de Luisão, de Baía, das ameaças que a família recebeu e de estar às portas da morte"

- "Liga das Nações. Dinamarca, Noruega e País de Gales no caminho de Portugal"

- "Surf. 'Circuito profissional era o meu destino'. Francisca Veselko"

- "Andebol. Técnico norueguês Jonas Wille a caminho do Benfica"

E no Record:

- "Sporting. Geny já renovou. Fica ligado até 2029 e quase duplica o salário"

- "Santa Clara-Benfica. Aursnes forçado a parar. Médio com lesão muscular"

- "Clássico dá processos e chuva de multas. Portistas pagam 35 mil euros e leões 9 mil"

- "Camisola atirada a Hjulmand entra na fatura"

- "CD abre procedimento disciplinar ao caso dos apanhas-bolas"

- "Beijinhos de Varandas motivam queixa"

- "FC Porto. Dragões no TAD por William Gomes. Tentam utilização frente ao Nacional"

- "Liga das Nações. Sorteio simpático. Portugal-Dinamarca. Noruega-Gales"

- "Surf. Entrevista. Francisca Veselko. 'Sonho ser campeã do mundo'"