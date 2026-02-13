Câmara de Coimbra diz que "risco maior" de cheia desapareceu

A presidente da Câmara de Coimbra afirmou hoje que o "risco maior" de cheia desapareceu, mas vincou que populações em zonas alagadas não devem ainda regressar a casa.

Em conferência de imprensa de atualização da situação no concelho, Ana Abrunhosa disse que, "felizmente o pior não aconteceu", face às previsões da ocorrência de uma cheia de grandes dimensões que poderia afetar toda a zona ribeirinha do centro urbano de Coimbra.

Apesar disso, a autarca afirmou que as populações que moram em zonas que ainda estão alagadas "não devem ainda regressar a casa", devendo ficar à espera de novas indicações por parte da Proteção Civil.

Os utentes dos três lares que estavam no pavilhão Mário Mexia irão regressar para as suas instituições já a partir de sábado, referiu.

"A [barragem da] Aguieira estabilizou e a tendência é para baixar os caudais. Estamos fora da situação de grande perigo que ontem [quinta-feira] tememos", conclui.