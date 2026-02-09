Ministro do Interior venezuelano critica "estupidez de alguns políticos" após detenção de opositor

O ministro do Interior venezuelano criticou hoje a "estupidez de alguns políticos" referindo-se à detenção de Juan Pablo Guanipa, figura da oposição venezuelana, preso pouco depois de ter sido libertado.

As pessoas libertadas "saíram, reencontraram as famílias, até que se manifestou a estupidez de alguns políticos que pensam que podem fazer o que querem (...) violando as condições" da liberdade condicional, afirmou Diosdado Cabello, questionado sobre a nova prisão de Guanipa.

Guanipa, um antigo vice-presidente do parlamento, de 61 anos, tinha sido libertado da prisão, dois dias antes da votação anunciada de uma lei de amnistia histórica na Venezuela.

O Ministério Público da Venezuela indicou, em comunicado, ter pedido a um tribunal a revogação da libertação de Juan Pablo Guanipa por, supostamente, "ter verificado o incumprimento das condições" impostas pelas autoridades judiciais.

Detido em maio de 2025 sob acusações de conspiração eleitoral, Guanipa foi posteriormente indiciado por terrorismo, lavagem de dinheiro e incitação à violência e ao ódio.

A Prémio Nobel da Paz Maria Corina Machado condenou a detenção de Guanipa.

"Há alguns minutos, Juan Pablo Guanipa foi sequestrado no bairro Los Chorros, em Caracas. Homens fortemente armados, vestidos à civil, chegaram em quatro veículos e levaram-no à força", escreveu Machado na rede social X.

"Exigimos a libertação imediata", acrescentou.

María Corina Machado disse, em Washington, que mantém a intenção de regressar à Venezuela mesmo após a detenção de Guanipa.

"Não afeta o meu regresso de forma alguma. Muito pelo contrário", disse a líder opositora.

A maioria da oposição venezuelana, agrupada na Plataforma Democrática Unitária (PUD), respondeu que o ex-deputado não violou nenhuma das medidas impostas pelo tribunal.

Guanipa foi libertado no domingo à tarde juntamente com outro grupo de opositores próximos de María Corina Machado.

Depois disso, liderou, juntamente com outros ativistas políticos, uma caravana de motas e carros que foi para várias prisões apoiar familiares de presos políticos e, horas mais tarde, foi novamente preso.

Ramón Guanipa, filho do opositor, indicou que pelas 23:45 (03:45 em Lisboa) homens não identificados, sem uniforme e armados, levaram o pai depois de intercetar e atingir o veículo em que este viajava com outro grupo de pessoas.

"Perante a agressividade destas pessoas, o meu pai decidiu sair e levaram-no", relatou.