Acesso condicionado à Igreja do Imaculado Coração de Maria

A Paróquia do Imaculado Coração de Maria informou, através das suas redes sociais, que, por motivos de segurança, o acesso à igreja estará condicionado ao longo deste fim de semana, na sequência de uma intervenção preventiva determinada pelos serviços camarários.

De acordo com a informação divulgada, a restrição deve-se ao risco iminente de queda de galhos de uma árvore localizada junto à escadaria principal da porta de entrada da igreja, situação que poderá colocar em causa a segurança dos fiéis e de quem circula naquela zona.

Ver Galeria Foto Facebook Paróquia do Imaculado Coração de Maria

Assim, o acesso ao templo deverá ser feito, excepcionalmente, pela zona do estacionamento ou através das escadarias da casa paroquial, estando vedada a utilização da escadaria principal.

A paróquia apela ao cumprimento das restrições implementadas, sublinhando que as mesmas visam salvaguardar a segurança de todos, e lamenta pelos transtornos causados, agradecendo a compreensão da comunidade.