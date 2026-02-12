Pelo menos 21 mortos em naufrágio de barco no rio Nilo

Pelo menos 21 pessoas morreram quando um barco virou na noite de quarta-feira no rio Nilo, no norte do Sudão, declararam hoje as autoridades locais.

O governo do estado do Nilo afirmou, num comunicado publicado hoje, que foram recuperados 21 corpos, sem especificar a causa do acidente.

De acordo com testemunhas entrevistadas pela agência de notícias AFP, o barco transportava 30 passageiros que atravessavam o rio a norte da capital sudanesa, Cartum.