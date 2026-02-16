Contratação pública na Madeira caiu para mínimos de seis anos

No mês de Janeiro de 2026 o sector público na Madeira (Governo Regional, câmaras municipais e empresas públicas) efectuou adjudicações no valor de 11,9 milhões de euros. É o registo mensal mais baixo desde Fevereiro de 2020. É também o pior arranque de ano desde 2017, com ausência de investimento estruturante e fraco impacto na economia regional. A notícia faz a manchete da edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira.

A foto em grande destaque na primeira página diz respeito ao jogo de ontem do Clube Desportivo Nacional contra o Futebol Clube do Porto. Os alvinegros foram derrotados em casa por 0-1, na sequência de uma exibição sem argumentos para travar o primeiro classificado da I Liga. Melhor resultado teve o Marítimo, que foi a Vizela vencer por 0-3.

Nesta edição ficamos ainda a saber que a Estação da Meia Serra recebeu um volume recorde de lixo e está a operar no limite. A unidade tratou mais de 150 mil toneladas de resíduos em 2025, um novo máximo histórico, com aumento da incineração, do aterro e da produção de energia.

Há também para ler a entrevista do cirurgião Miguel Reis, que alerta para as ilusões no combate à obesidade. O médico defende que os novos fármacos só fazem sentido integrados num tratamento clínico completo e avisa que o excesso de peso continua a ser uma doença grave e subestimada.

