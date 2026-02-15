Marítimo com cinco alterações no onze em Vizela
Já são conhecidos os onzes iniciais para o encontro entre o FC Vizela e o CS Marítimo.
Na defesa do conjunto madeirense saíram Júnior Almeida, Rodrigo Borges e Afonso Freitas para a entrada de Romain Correia, Noah Madsen e Paulo Henrique. Já no meio campo entraram Marco Cruz e Danilovic para os lugares de Raphael Guzzo e Guirassy.
O Marítimo entra, assim, em campo com o onze: Samuel Silva, Igor Julião, Romain Correia, Noah Madsen, Paulo Henrique, Marco Cruz, Vladan Danilovic, Martín Tejón, Carlos Daniel, Simo Bouzaidi, Adrián Butzke
Já formação vizelense apresenta-se de início com: Gomís na baliza; uma linha defensiva composta por Rhyner, Luís Rocha Godwin e Jójó; um meio-campo formado por Moha, Mörschel e Ivanov, e um trio ofensivo constituído por Thio, Fortuné e Lacava.
O jogo do CS Marítimo ante o FC Vizela, começa às 11 horas, no estádio da equipa nortenha, onde os madeirenses tentaram regressar às vitórias depois da derrota surpreendente na última jornada da II Liga.
O Marítimo procurará, no Estádio do Vizela, repor a vantagem de 6 pontos para o segundo classificado, contra o actual 9.º classificado, depois de perder para aquele que na jornada passada ocupava o último lugar da II Liga.