RSI cai para mínimos. Dezembro de 2025 registou o número mais baixo de famílias e beneficiários do Rendimento Social de Inserção dos últimos 20 anos. O montante médio por pessoa é de 162 euros, enquanto por agregado familiar é de 282 euros. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 10.

Mas há mais para ver na edição deste sábado. Energia hídrica quase duplicou no espaço de um ano. O dado mais relevante de 2025 foi o aumento significativo do peso das renováveis na produção de electricidade.

“Trocar a rotina pela visão”. Bernardo Trindade, presidente da Associação da Hotelaria de Portugal, faz antevisão do 35.º Congresso de Turismo que decorre na próxima semana no Porto, com mais de 500 participantes * Nova plataforma da mobilidade já pagou 413 reembolsos.

Fique também a saber que Ministério Público teima em levar Rui Marques a julgamento. Caso que envolve o autarca tem a ver com rendas de bar da praia, que estiveram anos por pagar.

E, por fim, “Urbanismo predatório” ameaça legado. Em entrevista, Tomás Freitas, presidente da Associação GENUS, sublinha necessidade de uma abordagem mais eficaz na protecção do património na Região.

