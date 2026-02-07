Capitania cancela aviso de mau tempo de sinal seis

A Capitania do Porto do Funchal cancelou o aviso de mau tempo de sinal seis.

Apesar do cancelamento do aviso, recomenda aos proprietários e armadores das embarcações que adoptem as devidas precauções por forma a garantir as respectivas condições de navegabilidade.

Deve ser assegurada a existência de condições para a circulação em molhes de protecção dos portos, arribas, praias ou piscinas naturais, assim como as condições de segurança para a prática da pesca lúdica, em especial junto a falésias e zonas rochosas.