Capitania cancela aviso de mau tempo de sinal seis

A Capitania do Porto do Funchal cancelou o aviso de mau tempo de sinal seis. 

Apesar do cancelamento do aviso, recomenda aos proprietários e armadores das embarcações que adoptem as  devidas precauções por forma a garantir as respectivas condições de navegabilidade.

Deve ser assegurada a existência de condições para a circulação em molhes de protecção dos portos, arribas, praias ou piscinas naturais, assim como as condições de segurança para a prática da pesca lúdica, em especial  junto a falésias e zonas rochosas.

