Golfe ganha novo fôlego na estratégia territorial

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, reafirmou esta sexta-feira, 13, ao início da tarde, durante visita ao campo de golfe do Palheiro Golf, em São Gonçalo, no Funchal, que a expansão da oferta de campos de golfe integra a estratégia de posicionamento da Madeira como destino internacional neste segmento.

No que respeita ao projecto da Ponta do Pargo, o governante indicou que o processo avança com alterações ao Plano Director Municipal da Calheta. Concluída a fase de resposta à consulta pública, será lançado concurso para a exploração do campo, bem como para a venda das áreas destinadas às componentes hoteleira e imobiliária.

Já para a Ribeira do Faial, foram desencadeadas medidas preventivas e iniciados processos de negociação e eventual expropriação de parcelas necessárias à concretização do projecto. O desenho do campo e a componente turística e imobiliária deverão avançar através de concursos privados.

Segundo Miguel Albuquerque, a meta passa por ultrapassar os cinco campos de golfe na Região, criando uma nova centralidade turística, sobretudo na zona oeste, e reforçando a dinamização económica.

No plano administrativo, o presidente do Executivo referiu que já foram tomadas decisões políticas para iniciar ainda este ano negociações e processos de expropriação, cabendo aos serviços do património operacionalizar os procedimentos. O arranque efectivo das obras dependerá, contudo, da evolução desses processos, não tendo sido avançadas datas concretas.

Confrontado com críticas públicas que questionam a prioridade atribuída ao golfe face a necessidades como a habitação, o chefe do Governo sustentou que este tipo de investimento gera benefícios económicos, emprego e rendimento para as famílias, apontando o exemplo do Porto Santo. Acrescentou que as críticas são recorrentes e fazem parte do exercício governativo.