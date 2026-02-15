Dia primaveril neste domingo

Podemos até estar em pleno inverno, mas a meteorologia prevê que vai estar mais um dia primaveril, pelo menos de céu pouco nublado e céu limpo, apesar de algum vento.

Segundo o IPMA, este domingo 15 de Fevereiro de 2026, pode contar para a Madeira e Porto Santo com um dia de "céu geralmente pouco nublado, apresentando-se pouco nublado ou limpo nas terras altas", com vento moderado (20 a 35 km/h) de nordeste, por vezes forte (até 40 km/h) na terras altas, rodando gradualmente para leste".

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, perante este cenário, é esperada uma subida de temperatura nas terras altas, até aos 15º Celsius, mas sentida a atingir os 13º Celsius.

No Funchal, conte com céu geralmente pouco nublado e vento em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante leste, com as temperaturas a rondarem os 20º, mas com sensação de 18º.



Perante este cenário e já sem avisos para a agitação marítima, é expectável a procura pelas praias e complexos balneares abertos. Assim, na costa Norte as ondas chegarão de noroeste com 2 a 3 metros, passando gradualmente a ondas de nordeste, e na costa Sul as ondas terão direcção de oeste/sudoeste com 1 a 2 metros, passando gradualmente a ondas do quadrante sul.

A temperatura da água do mar, para quem não consegue mesmo ficar longe e já sente saudades, enfrentará temperatura de 18 a 19º Celsius.

Contudo, importa ficar atento às recomendações da Capitania do Porto do Funchal.