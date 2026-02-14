"Expulso do Reino Unido, vive na Madeira, promovendo nas redes sociais a violência contra os infiéis"

Um homem natural da Madeira, que cumpriu pena no Reino Unido entre 2014 e 2016 e foi expulso daquele país por motivos relacionados com radicalização, está a ser acusado em Portugal pela prática de quatro crimes de terrorismo, incluindo incitamento e glorificação de actos violentos.

Segundo o Jornal de Notícias, o indivíduo, que se terá convertido ao islamismo enquanto cumpria pena de prisão, estará a utilizar plataformas digitais para incitar actos violentos contra os chamados “infiéis”.

O caso figura entre as notícias mais salientadas pela imprensa nacional neste sábado, dia em que os jornais abordam ainda temas como prejuízos do Estado com recuperações de empresas em risco, o aumento do preço dos alimentos e a actualidade desportiva.

O Público destaca alegados prejuízos de milhões de euros para o Estado no processo de recuperação de empresas em risco, bem como a intenção do Governo de simplificar procedimentos de reconstrução, dispensando autorizações em determinadas intervenções. O jornal refere ainda a preparação de Comissão Europeia para rever o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Já o Correio da Manhã dá relevo à demissão do director do INEM, após controvérsia relacionada com condições de teletrabalho, além de investigações judiciais, criminalidade e dados que apontam para um aumento significativo da mortalidade em Janeiro.

Na área económica e social, o Jornal de Notícias alerta também para o aumento do preço dos alimentos, que atingiu máximos dos últimos quatro anos, e para os danos provocados por tempestades na Região Centro, com cerca de cem mil casas afectadas.

O desporto domina grande parte das capas, com vários jornais, como A Bola, Record e O Jogo, a destacarem a vitória do SL Benfica sobre o Santa Clara, resultado que intensifica a disputa pelos lugares cimeiros da I Liga.

Títulos dos jornais de hoje:

Público

- "Estado lesado em milhões com recuperação de empresas em risco"

- "Reconstrução. Governo quer dispensar autorização para obras em zonas privadas e expropriações com urgência"

- "Bruxelas a postos para revisão do PRR"

- "Justiça. Supremo dá razão a Luís Filipe Vieira contra NB"

- "Dia dos Namorados. O amor e uma cozinha"

- "Decisão inédita. CGA condenada a pagar pensão por acidente laboral"

- "Zambujal. O bairro não é um beco. 'Estou a reconstruir o que perdi'"

- "Museu de Etnologia. 'É fundamental abrir as reservas de África ao público'"

Jornal de Notícias

- "Preço dos alimentos bate máximo de quatro anos empurrado pelos efeitos da tempestade"

- "Cem mil casas danificadas na Região Centro"

- "Santa Clara 1 -- 2 Benfica. Pavlidis interrompe jejum. Exibição competente permite colagem ao Sporting"

- "Pirotecnia. Clubes já pagaram meio milhão por causa dos adeptos. Águias são as mais penalizadas, seguidas de dragões e leões"

- "Pinto da Costa. Um ano sem o 'presidente dos presidentes'. Camisola especial com o '42' esgotou em quatro horas"

- "Converteu-se ao islamismo na cadeia e é acusado de quatro crimes de terrorismo. Expulso do Reino Unido, vive na Madeira, promovendo nas redes sociais a violência contra os infiéis"

- "Transportes. Há 72 queixas por dia, com destaque para os autocarros"

- "Saúde. Seguros abrem caminho para aumentos de partos no privado"

- "EUA. Maria João, a ativista que acolhe imigrantes em fuga"

Correio da Manhã

- "Desde 2021, Diretor do INEM ganha 5.799 euros em teletrabalho. Soares de Oliveira demitiu-se depois de propostas de alteração das condições de trabalho"

- "Tempestades: 500 pessoas retiradas de Porto Brandão"

- "Benfica coloca pressão na corrida ao título, Santa Clara 1 Benfica 2"

- "Hoje, Saída de Alisson divide leões"

- "Investigada fraude fiscal com casa de Montenegro em Espinho"

- "Jeffrey Epstein: Celebridades de reputação duvidosa no escândalo"

- "Lisboa: Abusada pelo irmão contou aos pais que nada fizeram"

- "13.405 óbitos: Pico de mortes no mês de janeiro"

- "Mesão Frio: Empresário tenta matar mulher a tiro"

- "Em maus lençóis, Os desafios complicados de Nuno Homem de Sá"

O Jogo

- "Santa Clara 1 -- Benfica 2. Anticiclone. Águias passam nos Açores e pressionam rivais, com Pavlidis outra vez a faturar num relvado muito difícil"

- "José Mourinho. 'Houve equipas que tiveram a mesma sorte com o campo e mais sorte com o árbitro'"

- "Açorianos ainda assustaram com frango de Trubin"

- "FC Porto. William vai a jogo. Providência cautelar aceite e castigo fica suspenso"

- "Samu esperado quarta-feira em Espanha"

- "Camisola de Pinto da Costa esgotou em menos de três horas"

- "Sporting. Nel e Faye atacam lugar de Suárez. Borges estuda opções para baixa de vulto"

- "Ioannidis espreita hipótese de ser chamado"

- "Ataque à melhor sequência do século em Alvalade"

- "Tondela - Alverca 1-1"

- "Gil Vicente - Braga. 20H30 SportTV1. Guerreiros com teste de fogo"

- "Surf. Entrevista. Kika Veselko entra no circuito mundial. 'Espero ter mais patrocínios'"

A Bola

- "Na luta. Benfica soma mais três pontos e fica à espera de ver o que fazem dragões e leões. Santa Clara 1 -- 2 Benfica"

- "Pavlidis e Paulo Victor (na própria baliza) adiantaram as águias. Gonçalo Paciência reduziu para os açorianos"

- "'É difícil assinalar penáltis ao Benfica'. José Mourinho"

- "Inglaterra. Primeiro 'hat trick' de Pedro Neto"

- "Sporting. Geny Catamo com venda programada para o verão"

- "FC Porto. Mora mais perto do onze"

- "Destino aventura. Pedro Monteiro, um português na Indonésia"

Record

- "Águia caça leão. Encarnados passam nos Açores e apanham Sporting. Frango de Trubin deixou tudo em aberto, Santa Clara 1 - 2 Benfica"

- "Sporting: Duplo alívio. Geny e Suárez recuperam, Extremo desgastado pode enfrentar o Famalicão, Goleador castigado será opção para o Moreirense"

- "FC Porto: William livre para jogar, Providência cautelar aceite, Farioli conta com o brasileiro na Choupana"