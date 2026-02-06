Aviso amarelo para o mar estendido até domingo

Estando a Madeira, nomeadamente a costa Norte, mas também o Porto Santo, em aviso laranja para a agitação marítima até às 15 horas de hoje, o IPMA acaba de actualizar o aviso amarelo subsequente a partir das 15 horas desta sexta-feira, mas agora até às 00h00 de domingo.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, além das ondas até aos 12 metros de altura, que depois baixam para 4 a 5 metros de altura - na parte Oeste da costa Sul da ilha da Madeira, o aviso vigora até às 18 horas de hoje - neste momento só estão em vigor os avisos para o mar agitado, mas devido à passagem a norte do arquipélago da nova depressão Marta, é possível que o IPMA possa emitir outros avisos, nomeadamente para o vento.

Mas, para já, o pior desta onda de tempestades continua a passar por cima, sem afectar directamente, muito por causa do anticiclone dos Açores.

É de relembrar a todos os leitores do DIÁRIO que os acessos ao mar no Funchal e por toda a costa estão interditos e/ou condicionados. Não arrisque, fique por terra e em local seguro.