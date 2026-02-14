Aviso de mar alterado cancelado, mas importa manter cautela

Apesar de ter cancelado o aviso de agitação marítima para o Arquipélago da Madeira, a Capitania do Porto do Funchal recomenda a cautelas a marítimos e cidadãos em geral para as condições de mar.

"Recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantir as respetivas condições de navegabilidade", diz, por um lado.

Por outro, aconselha a que "deve ser assegurada a existência de condições para a circulação em molhes de proteção dos portos, arribas, praias ou piscinas naturais, assim como as condições de segurança para a prática da pesca lúdica, em especial junto a falésias e zonas rochosas".

Fica o aviso à atenção de todos e ao bom senso de cada um.